Le discours royal souligne la symbiose continue et intergénérationnelle entre toutes les composantes de la nation (universitaire)

dimanche, 22 août, 2021 à 11:59

Fès – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, a souligné la symbiose continue et intergénérationnelle entre toutes les composantes de la nation, a affirmé l’enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah à Fès, Abderrazak El Hiri.

“Cette symbiose constitue le bouclier à toutes les attaques dont le Royaume fait l’objet de la part d’Etats et d’organismes envieux de sa stabilité politique, de la monarchie citoyenne qui le gouverne, de ses succès économiques et de la solidité de ses institutions’’, a indiqué M. El Hiri dans une déclaration à la MAP.

Le Souverain a souligné que “la culture insufflée par la Révolution du Roi et du peuple produit une implication inconditionnelle du peuple marocain dans la défense de sa patrie, des institutions qui la sous-tendent et des valeurs et symboles sacrés qui l’animent”, a estimé M. El Hiri, également directeur du laboratoire de coordination des études et des recherches en analyses et prévisions économiques (CERAPE).

Et d’ajouter que le discours royal a fait remarquer que “certains pays européens ont fait montre de difficultés à assimiler que le Royaume du Maroc est, depuis plusieurs décennies, maître de son destin, libre dans ses choix et positivement influent au niveau régional et international, en raison de la crédibilité de ses institutions et la sagesse de ses positions”.

SM le Roi Mohammed VI a tenu à rappeler que ces pays ‘’restent prisonniers d’une logique de supériorité non seulement vis-à-vis du Maroc, mais également à l’égard des pays du Grand Maghreb’’, a-t-il relevé, précisant que ces derniers sont désormais capables de tirer profit de leurs potentialités et de conduire rationnellement leur progrès.

Selon l’universitaire, le Souverain a également précisé que la crise diplomatique récente avec l’Espagne a représenté une occasion pour redéfinir les relations bilatérales fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque et la recherche de pistes à même de garantir la prospérité économique et sociale des deux pays voisins.

Le discours royal a aussi mis l’accent sur l’importance des élections législatives, régionales et locales prochaines dans la mise en place d’institutions démocratiques œuvrant au bien-être des citoyens, a noté M. El Hiri, soulignant que ces élections interviennent dans une phase de lancement de réformes structurelles ambitieuses issues du nouveau modèle de développement et liées au pacte national pour le développement.