Le discours royal, une “source de motivation” pour les Marocains du monde (Association juive marocaine du Mexique)

lundi, 22 août, 2022 à 10:16

Mexico – Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 69è anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple est une “source de motivation” pour les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger pour qu’ils continuent à défendre les intérêts du Maroc dans leurs pays respectifs, a indiqué le président de l’Association juive marocaine du Mexique, Moises Amselem El Baz.

Le discours royal réaffirme, une fois de plus, la nécessité d’une mobilisation de tous les instants de l’ensemble des Marocains y compris la communauté juive, en faveur de la défense des intérêts suprêmes du Royaume avec à leur tête la question du Sahara marocain, a relevé M. El Baz dans une déclaration à la MAP.

Il a fait observer que la communauté marocaine juive du Mexique ne ménage aucun effort pour apporter son soutien aux grandes questions de la Mère-patrie et contrecarrer les manœuvres attentatoires à son intégrité territoriale.

Les membres de l’Association ne manquent aucune occasion pour exprimer leur fierté d’appartenir au Royaume du Maroc, a-t-il dit, ajoutant que la communauté juive marocaine dans ce pays d’Amérique du nord cultive une “relation exceptionnelle” avec son pays d’origine.

Dans Son discours à la Nation, SM le Roi a insisté sur la nécessité d’établir une relation structurelle suivie avec les compétences marocaines à l’étranger, y compris avec les Marocains juifs. Le Souverain a également appelé à la création d’un mécanisme dédié qui aura pour mission d’accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger, et d’appuyer leurs initiatives et leurs projets.