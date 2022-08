Discours Royal : Un témoignage “pertinent” de la politique “visionnaire” du Souverain (Chercheur italien)

mardi, 23 août, 2022 à 16:23

Rome – Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple constitue “un autre témoignage pertinent” de la politique “visionnaire, habile et audacieuse” du Souverain en matière de défense de l’intégrité territoriale nationale, a affirmé, mardi, le chercheur italien en politique internationale, Carmine de Vito.

SM le Roi a dressé d’une manière “claire, pragmatique et déterminée” les fondements et les orientations de la politique étrangère du Royaume, a déclaré à la MAP l’analyste italien, soulignant que le Souverain a réaffirmé la centralité de la question du Sahara marocain, considérée désormais comme un “baromètre de la qualité et de l’intensité de toute relation diplomatique bilatérale ou multilatérale avec le Royaume”.

Ce discours s’inscrit dans une “continuité logique et cohérente d’actions qui visent à mettre fin à ce différend artificiel”, a relevé M. de Vito.

Dans un contexte régional et international en pleine évolution, la vision de SM le Roi soutient la stabilité, la coopération et le respect de l’intégrité territoriale des nations, a estimé l’expert, ajoutant que ce discours a, en outre, été porteur de plusieurs messages qui traduisent la symbiose entre le Roi et le peuple.

“Sous le leadership du Souverain, le Maroc ne cesse de multiplier les réformes et les chantiers et poursuit avec détermination ses percées diplomatiques dans le dossier du Sahara marocain”, a-t-il conclu.