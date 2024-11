Le Discours Royal, un “tournant historique” dans la gestion des affaires des MRE (Réseau de compétences marocains en Espagne)

samedi, 9 novembre, 2024 à 14:35

Madrid – Le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 49è anniversaire de la glorieuse Marche Verte marque un “tournant historique” en matière de gestion des affaires de la Communauté marocaine établie à l’étranger, a indiqué le président du Réseau des talents et compétences marocains en Espagne, Said Ratbi.

Le Discours Royal témoigne une fois de plus du fait que la gestion des affaires des MRE demeure une priorité pour le Souverain, a souligné cet expert, saluant la vision stratégique de SM le Roi et Son engagement sans faille pour le bien-être, l’intégration et l’épanouissement de chaque Marocain, où qu’il se trouve.

“En tant que Marocain vivant en Espagne, je suis profondément honoré de voir le Souverain insister sur l’importance de la diaspora dans le développement du Royaume”, a confié l’homme d’affaires marocain dans une déclaration à la MAP, notant que la réforme des instances en charge des MRE n’est pas seulement un acte de modernisation institutionnelle, mais permet aussi à la diaspora marocaine de jouer pleinement son rôle de passerelle entre le Maroc et le reste du monde et de participer activement à l’essor du pays.

Depuis Son accession au Trône, Sa Majesté le Roi a mis en œuvre un vaste chantier visant à transformer le Maroc en un modèle de croissance en Afrique et dans la région méditerranéenne, à travers la réalisation de projets d’envergure dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, de l’industrie, de la digitalisation et de l’agriculture, rappelle-t-il.

“Ces avancées placent aujourd’hui le Royaume comme leader continental et partenaire incontournable au niveau international”, a-t-il dit.

Et de conclure que “grâce à la vision et au leadership éclairé de Sa Majesté le Roi, nous, Marocains résidant à l’étranger, demeurons fiers de notre identité et engagés à apporter notre contribution au développement de notre pays”.