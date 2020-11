Le discours Royal trace une feuille de route pour les futurs investissements dans les provinces du Sud (politologue)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 20:43

Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte constitue une capitalisation des acquis réalisés au sujet du dossier du Sahara marocain et une prospection d’un avenir prometteur pour cette région, a affirmé le directeur du laboratoire des études constitutionnelles et d’analyse des crises et des politiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, Driss Lagrini.