Le discours de SM le Roi, un appel au soutien du pouvoir d’achat des ménages (Président CMGM)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 14:03

Casablanca – Le Président du Centre marocain de gouvernance et de management (CMGM), Youssef Guerraoui Filali, a souligné que le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône, constitue un appel au soutien du pouvoir d’achat des ménages.

Dans une déclaration à la MAP, M. Filali a indiqué que le Souverain a insisté sur le soutien au pouvoir d’achat, notamment dans un contexte de renchérissement des prix des matières premières.

L’universitaire a, en outre, mis l’accent sur l’appel de SM le Roi à tirer le meilleur parti des opportunités et des perspectives ouvertes par les mutations actuelles pour drainer plus d’investissements, stimuler les exportations et promouvoir le produit national.

Évoquant la nouvelle charte d’investissement, M. Filali a affirmé que SM le Roi a incité dans son Discours tous les pouvoirs publics et le patronat à adhérer à cette nouvelle charte dans l’objectif de faire émerger une nouvelle génération d’investissements et inscrire notre pays dans une nouvelle dynamique de développement.

De même, il a noté que le Souverain a rappelé que les efforts concertés de l’État et des secteurs public et privé ont permis à l’économie nationale de résister aux crises et de réaliser ainsi des résultats concluants dans les différentes filières de production.

Par ailleurs, M. Filali a conclu que, depuis l’accession au Trône de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume a entamé une nouvelle voie de développement, marquée par des investissements massifs en infrastructures, ayant permis de créer une nouvelle dynamique d’investissements, publics et privés.