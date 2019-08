Le discours de SM le Roi appelle à faire progresser le monde rural dans le cadre d’une “vision moderne”

dimanche, 25 août, 2019 à 21:12

Buenos Aires- Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple est une invitation à promouvoir le monde rural et à lui apporter davantage de “soutien et d’attention” dans le cadre d’une “vision moderne”, a estimé l’expert et sociologue argentin, Mariano Cardelli.

Dans une déclaration à la MAP, M. Cardelli qui est directeur de l’unité de spécialisation en sécurité sociale à l’Université nationale de La Plata (Buenos Aires), a indiqué que l’appel du Souverain à faire progresser le monde rural accélérerait l’accès aux services sociaux de base, contribuerait à la lutte contre l’abandon scolaire, la pauvreté et la vulnérabilité à travers le développement de programmes spécifiques qui encouragent les familles à éduquer leurs enfants dans le cadre d’une approche impliquant notamment la participation du secteur privé.

Le discours royal a évoqué l’ambitieux programme national de réduction des disparités en milieu rural (2016/2022), doté de près de 50 milliards de dirhams, a relevé l’expert argentin, soulignant que “la présence de l’État est nécessaire pour réguler les secteurs dans le monde rural et promouvoir l’emploi”.

Pour ce spécialiste en politique sociale, la réalisation de ces ambitions n’est possible que grâce à l’interaction des secteurs public et privé et à la conjugaison de leurs efforts, ajoutant que le développement du secteur privé passe inévitablement par un contexte dans lequel l’État crée les conditions nécessaires et soutient les initiatives, en particulier pour les économies régionales.

De même, M. Cardelli a hautement salué l’appel du Souverain à promouvoir le statut du monde rural dans le cadre d’une “vision moderne” englobant la promotion de programmes éducatifs et sociaux, par l’État ou grâce à des initiatives privées, afin de créer des opportunités de développement.