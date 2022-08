Le Discours de SM le Roi dissipe toute crainte pouvant ralentir les investissements étrangers (réseau C3M)

dimanche, 21 août, 2022 à 19:20

Bruxelles – Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 69è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple dissipe toute crainte et lève toute hésitation pouvant ralentir l’engagement effectif des investisseurs venant d’en dehors du pays, affirme, dimanche, Samir Kaddar, président du Réseau des compétences médicales des Marocains du monde (C3M).

À travers ce Discours, le Souverain a fait de l’accompagnement spécifique et soutenu de la part des différentes administrations publiques et privées une composante importante dans Sa stratégie et Ses hautes directives pour assurer l’efficience des investissements étrangers, souligne le président du C3M, basé à Bruxelles.

SM le Roi, qui a toujours manifesté une attention particulière aux Marocains du Monde, a appelé tous les acteurs actifs au Maroc à établir une relation structurelle qui permettra à la fois de mettre en évidence les projets fiables, répondant aux besoins effectifs, à assurer aux porteurs un cadre propice pour accueillir leurs investissements, à leur faciliter les démarches administratives et surtout à les faire bénéficier des avantages, des opportunités et des mesures prévues par la nouvelle charte de l’investissement, ajoute-t-il.

Le Réseau des compétences médicales des Marocains du monde réaffirme la volonté de ses membres, en particulier, et des Marocains du monde, en général, de s’inscrire dans la dynamique de développement du Royaume en investissant et en s’investissant dans les projets des secteurs stratégiques, désignés prioritaires, tels que la Santé, l’aéronautique et les énergies renouvelables, assure M. Kaddar, dans une déclaration à la MAP.

Et de conclure que “le Maroc est et restera la mère-patrie de tous les Marocains du monde, quelque que soit leur confession religieuse et déploie sans cesse des mesures afin de renforcer ces liens indéfectibles”.