Discours de SM le Roi, “feuille de route” face aux enjeux du Royaume (Expert français)

mardi, 18 octobre, 2022 à 15:23

Paris – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11ème législature constitue une “feuille de route royale” face aux enjeux du Royaume, souligne l’universitaire français Jean-François Poli.

‘’Dans ce cadre solennel, SM le Roi donne la feuille de route qui doit être suivie eu égard à la perception des enjeux (…), et dont le Souverain peut prendre la mesure en sa qualité de Chef de l’État, incarnant l’unité de la Nation”, écrit M. Poli, également membre du conseil scientifique de l’Observatoire d’études géopolitiques, basé à Paris, dans une analyse, mise en ligne lundi sur le site “theatrum-belli.com”.

Deux thèmes sont mis en évidence comme devant être prioritaires, à savoir la problématique de l’eau et la promotion de l’investissement, relève l’expert français, notant que le Souverain “opère une réflexion sur l’état de la situation, et met en avant les solutions qu’il convient de mettre en place”.

Dans son discours, le Souverain fait une analyse reposant sur une réalité géographique et sur l’évolution des phénomènes climatiques ancrée dans le temps long, note-t-on, soulignant que ces tensions sur la ressource hydrique ont été appréhendées depuis un certain temps par le Royaume, puisque dès le mois de février 2022 ont été prises les mesures visant à préserver l’intérêt national, dans le cadre du Plan de lutte contre les effets de la sécheresse, aux fins de garantir la disponibilité de l’eau potable, à soutenir les agriculteurs et à préserver le bétail.

‘’SM le Roi privilégie ainsi une approche concrète, loin des discours culpabilisants que l’on entend trop en Europe pour tout ce qui touche les questions environnementales, visant en réalité à faire supporter aux peuples le poids des incuries des gouvernements”, souligne l’auteur, ajoutant que c’est ainsi que, fort justement, SM le Roi a pu indiquer que le problème de l’eau ne doit pas servir de prétexte à la surenchère politique, ni d’argument pour alimenter des tensions sociales.

Et d’ajouter que sous l’impulsion de son Souverain, le Maroc a fait de l’Eau un sujet essentiel pour les années à venir avec élaboration du Programme national prioritaire de l’Eau 2022-2027, faisant valoir qu’il s’agit d’une “préoccupation constante” de SM le Roi, qui dès son accession au Trône a agi en mettant en œuvre une politique active de construction de barrages et ouvrages hydrauliques, pour retenir le précieux liquide et le canaliser au service de l’agriculture et des besoins de la population (50 barrages ont été construits et près d’une vingtaine sont en cours de construction).

Dans son discours, SM le Roi poursuit sa réflexion programmatique en envisageant les questions économiques, explique l’universitaire français, ajoutant que le Souverain entend insuffler une dynamique d’incitation au renforcement du tissu économique national, qui doit reposer sur la mise en place d’une nouvelle Charte nationale de l’investissement pour asseoir ‘’l’attractivité du Maroc pour les investissements privés, tant nationaux qu’étrangers’’.

Et de poursuivre que SM le Roi, “conscient de la position stratégique du Maroc, au carrefour des mondes européens et africains, entend que cela soit mis au service de l’intérêt du peuple du Royaume et qu’ainsi ‘’l’investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l’économie nationale et l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs’’ soit la source ‘’des opportunités d’emploi aux jeunes et [apporte] des sources de financement aux différents programmes sociaux et de développement’’.

C’est encore une fois une “vision globale” qui est mise en œuvre, avec l’objectif du service de la population et un souci de l’avenir des plus jeunes, observe M. Poli, notant que c’est l’investissement productif qui est visé, à savoir celui qui génère un flux continu de production de richesses et permet le développement constant du tissu économique.

Pour atteindre des résultats concrets, il convient, indique SM le Roi, de faire disparaître tout ce qui peut constituer un frein à l’action, fait remarquer M. Poli, ajoutant que pour ce faire, un rôle essentiel sera donné aux Centres Régionaux d’Investissement, alors que les lourdeurs bureaucratiques, comme les obstacles juridiques ou financiers éventuels, devront être impérativement dépassés au service de l’objectif commun et que les acteurs du secteur privé alliés aux institutions devront se mobiliser.

Le Souverain fait appel également à l’intervention vigoureuse du secteur bancaire et financier, relève le membre du conseil scientifique de l’Observatoire d’études géopolitiques.

Garant de l’unité du Royaume, SM le Roi Mohammed VI n’oublie pas l’importante communauté des Marocains de l’étranger, dont les liens avec le sol natal sont intenses et qui devront être associés à la démarche d’investissement productif”, relève-t-il, faisant valoir que toutes ces énergies, qu’il convient de mobiliser, devront l’être dans le cadre d’un ‘’Pacte National pour l’Investissement’’, aux fins de ‘’mobiliser 550 milliards de dirhams d’investissements et à créer 500 mille emplois, au cours de la période 2022-2026’’.

“Le discours programmatique du Souverain permet d’attester de Son implication dans le développement économique du Royaume, mais également de sa conscience de la réalité du terrain, tant du point de vue des obstacles qu’il convient de dépasser et des énergies qu’il faut mobiliser que des potentialités qu’il faut cultiver et soutenir”, note M. Poli.

Il participe d’une vision qui ne fait pas l’économie d’une prise en compte des réalités environnementales, en se saisissant de la question de la ressource en eau et de la nécessité de prendre des mesures fortes pour en assurer la protection et la continuité de la fourniture, conclut-il.