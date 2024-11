Le discours de SM le Roi, un hymne à l’engagement de la diaspora marocaine (Présidente de Maroc-Entrepreneurs)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 13:30

Paris – Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 49è anniversaire de la glorieuse Marche Verte est une fierté et un hymne à l’engagement de la diaspora marocaine, a souligné Zineb Hatim, présidente de l’association «Maroc Entrepreneurs» dans une déclaration à la MAP.

Selon Mme Hatim, il s’agit d’un “tournant décisif” dans la gestion des affaires des Marocains du monde, car, en consacrant une partie importante aux MRE dans Son Discours, le Souverain “appelle à passer à la vitesse supérieure” pour mobiliser les compétences et les ressources de cette diaspora au profit du développement national et au service de la défense des causes sacrées du Royaume.

“En tant que Marocaine du monde œuvrant pour l’entrepreneuriat et l’investissement dans le Royaume, je me réjouis de cette Attention Royale portée aux MRE. Notre diaspora regorge de talents et d’idées novatrices, et nombreux sont ceux parmi nous qui souhaitent contribuer activement à la dynamique de progrès de notre pays”, a-t-elle affirmé.

Relevant que “le Maroc offre aujourd’hui des opportunités sans précédent, grâce à des projets de grande envergure portés par la Vision Royale clairvoyante”, elle a indiqué que “les membres de la diaspora marocaine, forts de leurs compétences et de leurs expertises, peuvent et doivent jouer un rôle moteur”.

“Grâce au leadership de SM le Roi et à la Diplomatie Royale dynamique et inventive, le Maroc entretient des relations exceptionnelles avec l’ensemble des pays d’accueil”, a-t-elle noté, soulignant que “la diaspora marocaine se trouve dans une position idéale pour contribuer aux ambitions de progrès et de développement de notre pays”.

Mme Hatim a également noté que “ce moment historique engage chacun de nous à renforcer notre lien avec la mère patrie et à répondre présents pour bâtir ensemble un Maroc prospère, tourné vers l’avenir et ancré dans son identité”.