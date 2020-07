Le discours de SM le Roi a marqué un nouveau tournant dans le domaine du développement économique et social (universitaire)

jeudi, 30 juillet, 2020 à 15:06

Rabat – Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 21è anniversaire de Son accession au Trône a marqué un nouveau tournant dans le domaine du développement économique et social, a souligné le professeur universitaire à la Faculté de Droit de Rabat, M. Tajeddine El Houssaini.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Houssaini a expliqué que le Discours royal a constitué un nouveau tournant dans le domaine du développement économique et social, et s’est en même temps focalisé sur les moyens d’affronter les répercussions de l’épidémie et les éventuels déséquilibres qui pourraient en résulter aux niveaux économique et social.

Le discours du Trône s’est concentré sur deux axes principaux, dont le premier est économique et le second est social, a fait savoir M. El Houssaini, ajoutant que Sa Majesté le Roi “a considéré que toute crise devra être une source de nouvelles opportunités et qu’il est obligatoire de hiérarchiser à nouveau les priorités, notamment en ce qui concerne la situation sociale, les postes d’emploi et la relance économique, qui ont toujours été au centre d’attention du Souverain”.

A cet effet, le professeur universitaire affirme que Sa Majesté le Roi a appelé à la création du Fonds d’investissement stratégique dont la mission est de soutenir les activités productives et d’accompagner et de financer les grands projets d’investissement entre les secteurs public et privé dans divers domaines.

M. El Houssain a noté, à cet égard, que le Souverain a donné des observations sur les aspects en rapport avec l’accompagnement des petites et moyennes entreprises, en injectant environ 120 milliards de dirhams afin de relancer l’économie nationale.

L’universitaire a souligné que la question de la réforme économique est intervenue dans le cadre de deux aspects qui concernent le secteur privé et aussi une profonde réforme du secteur public à travers la création d’une Agence Nationale dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l’Etat et à suivre la performance des établissements publics, relevant qu’il y a une complémentarité claire entre le secteur privé et les établissement publics dans le but de réussir cette nouvelle relance économique.

S’agissant de l’axe social, M. El Houssaini a indiqué que SM le Roi s’est aussi focalisé dans le discours du Trône sur la question de la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains à partir de 2021, estimant que c’est “une très importante initiative qui démarrera peut-être en plusieurs étapes”.

Et d’ajouter que la mention de ce genre de protection sociale dans le Discours royal “est venue constituer une promesse sincère de réaliser un tournant important au niveau du développement social au Maroc”.

Il était attendu que le Discours royal soit largement axé sur la réalité nationale sans se pencher sur les questions régionales et internationales et les défis auxquels le Maroc est confronté au niveau international, notamment en raison du contexte que traverse le Maroc à cause de la crise de la Covid-19, qui aura non seulement des répercussions sanitaires au niveau social, mais aussi des conséquences économiques et sociales très importantes, a-t-il conclu.