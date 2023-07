Le discours de SM le Roi porteur de messages “forts, clairs et transparents” (Fédération des Institutions Islamiques du Brésil)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 18:48

Sao Paolo (Brésil) – Le discours prononcé samedi soir par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône, est porteur de messages « forts, clairs et transparents », a affirmé le directeur des affaires religieuses de la Fédération des institutions islamiques du Brésil, Essadik El Otmani.

Dans une déclaration à la MAP, ce chercheur sur les questions d’extrémisme religieux en Amérique latine a souligné que ces messages royaux sont destinés à divers acteurs et institutions publics et privés pour qu’ils œuvrent avec sérieux et abnégation à la réalisation des aspirations des citoyens marocains.

Pour El Othmani, qui est auteur du livre “Musulmans en Amérique du sud : retour aux sources », le discours de Sa Majesté le Roi constitue, en fait, « une feuille de route pour une nouvelle étape dont le slogan est le sérieux dans le travail », loin de toute inertie.

Sa Majesté, a-t-il a souligné, a fait savoir que le Royaume a lancé de grands projets que les Marocains méritent, et ce n’est pas seulement un slogan, ajoutant que « le sérieux » doit s’ériger en doctrine dans le travail.

Sa Majesté a enfin évoqué les relations avec l’Algérie en assurant “nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc. (…) Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frère », a conclu le responsable de la Fédération des institutions islamiques du Brésil.

Dans son discours à la nation à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession de SM le Roi au trône de Ses ancêtres, le Souverain a mis en exergue le fait que « le sérieux », en tant qu’approche intégrée, nécessite de lier l’exercice de la responsabilité à l’exigence de reddition des comptes et faire prévaloir les règles de bonne gouvernance, la valeur travail, le mérite et l’égalité des chances

A cet égard, Sa Majesté a insisté sur le fait que dans le domaine politique, administratif et judiciaire, il importe que prévale le dévouement au service du citoyen, par l’identification de profils qualifiés, par la primauté accordée aux intérêts supérieurs de la Nation et des citoyens, loin des surenchères et des calculs étroits.