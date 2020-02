Discours très attendu de Trump sur l’état de l’Union à la veille de son probable acquittement

mardi, 4 février, 2020 à 18:15

Par Omar ACHY

Washington – Le président américain Donald Trump prononce ce mardi soir devant une session conjointe du Congrès son discours sur l’état de l’Union, un moment très attendu qui intervient à la veille d’un vote qui devrait l’acquitter dans le procès en vue de sa destitution.

Ce troisième discours du genre du mandat de Trump est aussi d’autant plus scruté car la campagne pour l’élection présidentielle en novembre prochain bat déjà son plein. Le 45ème président des Etats-Unis qui brigue un second mandat, ne manquera pas de mettre à profit un moment suivi par une très large audience, pour défendre son bilan et se projeter vers le futur.

Avant ce moment fort attendu à 21H00 (GMT+6), le Sénat est entrain de boucler deux semaines de débats particulièrement tendus sur la question de démettre le Locataire de la Maison Blanche de ses fonctions sur la base des deux accusations liées à l’affaire ukrainienne: abus de pouvoir et entrave à une enquête du Congrès.

Et à une journée du vote final attendu mercredi, l’acquittement de Trump est pratiquement garanti, tellement son camp républicain, majoritaire dans cette chambre haute, est resté soudé derrière lui.

D’après un haut responsable de l’administration américaine, M. Trump compte axer son discours sur “le grand retour américain” et mettrait en avant une vision “d’un optimisme implacable”.

Cette allocution solennelle imposée par la Constitution, est très suivie par les Américains. Elle devrait servir de plateforme pour le président pour défendre son bilan, particulièrement ses “promesses” tenues en tant que président et mettrait en évidence la force de l’économie et de l’armée américaines, a indiqué, sous couvert de l’anonymat, la même source à la presse.

“Nous allons parler des réalisations que nous avons accomplies. Personne n’a fait autant que nous”, avait indiqué le président américain, lui-même, dans une interview sur la chaine d’information Fox News.

Dans cette année électorale, M. Trump se focalisera ainsi sur l’économie, notamment l’accord commercial de phase 1 avec la Chine, l’accord commercial avec le Canada et le Mexique voisins outre ses engagements respectés sur des dossiers socio-économiques domestiques liés à la santé, l’immigration et la sécurité.

Le discours sur l’état de l’Union est le discours le plus important et le plus regardé de l’année pour un président. Le fait qu’il intervient en plein milieu d’un procès de destitution lui confère une autre dimension politique, relève la presse américaine.

Et pour cause, Donald Trump n’est pas le seul à se trouver dans une telle situation.

En 1999, son prédécesseur démocrate, Bill Clinton a livré un discours similaire alors que son équipe juridique a commencé à présenter ses arguments de défense aux sénateurs. Il n’a aucunement évoqué son procès lors de son discours.

Les observateurs restent incertains sur la possibilité de voir Donald Trump aborder ce sujet dans son discours.

Tout au long du procès, M. Trump a multiplié les salves de tweets et mis à profit chacun de ses meetings pour discréditer son procès qui est, selon lui, politiquement motivé en vue de nuire à sa présidence.

Réitérant à chaque fois son innocence, il a qualifié la procédure de “canular” et appelé la chambre haute du Congrès à procéder “très vite” pour l’acquitter. Une issue attendue sans suspense ce mercredi, une aubaine pour un président, dont le parcours est certes entaché par la destitution, mais plus que jamais confiant sur ses chances à rempiler pour quatre ans de plus.