Le dispositif institutionnel en faveur des MRE va consolider l’attachement de la diaspora au Royaume (écrivaine)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 15:09

Buenos Aires – Le nouveau dispositif institutionnel annoncé par SM le Roi Mohammed VI en faveur de la communauté marocaine résidant à l’Etranger (MRE) devra consolider l’attachement des membres de la diaspora à leur pays d’origine, a affirmé Mme Chantal El Harrar, écrivaine d’origine marocaine établie en Argentine.

Dans une déclaration à la MAP, Mme El Harrar a estimé que la communauté marocaine aspire à renforcer sa contribution à la prospérité économique de la mère-patrie.

Faisant remarquer que la communauté marocaine vivant à l’étranger est fière des acquis réalisés par le Maroc sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, Mme El Harrar a relevé que les MRE, partout dans le monde, aspirent à prendre part activement à la marche de développement du Royaume et à tirer profit de ses potentialités économiques.

«Quand on visite le Maroc, on se rend compte très vite du chemin parcouru en matière d’infrastructures et de développement économique et social », a affirmé Mme El Harrar, qui avait quitté le Maroc au début des années 80 pour s’installer à Buenos Aires.

Elle s’est dite persuadée que les mesures inscrites dans le nouveau dispositif annoncé par le Souverain dans Son Discours à l’occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, vont faciliter les démarches administratives pour les MRE et fluidifier les procédures entreprises par les investisseurs marocains établis à l’étranger.