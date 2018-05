Dmitri Medvedev : un politicien de premier plan avec de grands espoirs pour les Russes

mercredi, 9 mai, 2018 à 11:20

( Par Azzelarab Moumeni)

Moscou – Le Premier ministre russe en exercice Dmitri Medvedev, reconduit mardi à son poste par les députés de la Douma (chambre basse du Parlement) à une large majorité, est connu et reconnu pour son parcours politique exceptionnel.

Né le 14 septembre 1965 à Saint-Pétersbourg dans une famille d’enseignants, Dmitri Medvedev a fait ses études à la Faculté de droit de sa ville natale, couronnées d’une doctorat en Droit privé puis entre au Comité des relations extérieures de la municipalité, alors dirigé par l’actuel président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Il y reste cinq ans (1990-95). A son élection en 2000 à la magistrature suprême, M. Poutine le nomme chef de l’administration présidentielle. Il a aussi, entre autres, été nommé en 2002 président du conseil d’administration du géant gazier russe Gazprom. En novembre 2005, il devient premier vice-Premier ministre, une promotion perçue en Russie comme visant à l’amener sur le devant de la scène avant d’être finalement propulsé au Kremlin.

Mais la plus grande consécration dans sa carrière politique fut son élection le 2 mars 2008 à la présidence russe. Vladimir Poutine lui succède en 2012 et le nomme à la tête du gouvernement, poste qu’il occupera jusqu’à la présentation de la démission de son gouvernement peu après l’investiture de M. Poutine pour un quatrième mandat de six ans.

Devant les députés de la Douma, M. Poutine a salué les réalisations de son Premier ministre lors de son précédent mandant.

”Dmitri Medvedev n’a pas besoin d’être présenté: il a dirigé le gouvernement ces six dernières années. Vous savez très bien à quel point ces années ont été difficiles. En dépit de toutes ces difficultés, le gouvernement a réussi à relever des défis exceptionnels et urgents”, a déclaré M. Poutine avant le vote des députés.

“Il est extrêmement important d’assurer la continuité et une nouvelle dynamique de travail du gouvernement”, a ajouté le président russe.

Dans son allocution devant la Douma, M. Medvedev a, d’emblée, relevé l’envergure de la tâche et des défis posés, notant que les ambitieux projets portés par le président Poutine représentent une feuille de route pour son gouvernement.

”Je suis, bien sûr, pleinement conscient de la responsabilité et des difficultés que va rencontrer le gouvernement”, a déclaré aux députés M. Medvedev à l’issue du vote.

Il a assuré, à ce propos, que le travail du gouvernement sera mené dans le respect de la transparence et avec l’implication de l’ensemble des acteurs et partenaires, exprimant sa disposition d’assumer ses responsabilités en coopération avec le parlement et les partis politiques et ce, pour relever le challenge de du développement économique et social.

M. Medvedev aura une semaine pour former son cabinet et se présenter de nouveau devant la Douma pour le vote de confiance. Pour les commentateurs, le choix des ministres s’appuiera sur des critères en phase avec les grandes orientations du chef de l’État russe inscrites dans le cadre d’une vaste stratégie de développement couvrant l’ensemble des secteurs et visant à lutter contre la pauvreté, l’amélioration du niveau de vie des russes et des prestations sociales, la mise à niveau des secteurs de la santé et de l’éducation ou encore l’habitat.