Drâa-Tafilalet : des unités industrielles mobilisées dans le combat contre le Covid-19

lundi, 22 juin, 2020 à 14:49

Par Jamaleddine Benlarbi

Midelt – La situation économique engendrée par la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), qui a touché de nombreux secteurs notamment dans le domaine industriel et des coopératives, a poussé plusieurs de ces groupements et des unités industrielles à transformer leurs activités pour les adapter aux besoins de cette conjoncture exceptionnelle.

Plusieurs coopératives ont dû ainsi s’adapter, en vue de dépasser le ralentissement de leur activité si nécessaire pour subvenir aux besoins de leurs membres, qui sont essentiellement des femmes, et à ceux de leurs familles.

Malgré la situation imposée par la pandémie du Covid-19, des coopératives et des unités industrielles à Drâa-Tafilalet espèrent tirer profit de cette conjoncture en réalisant de belles performances économiques.

En effet, ces coopératives et unités industrielles ne sont pas résignées aux conséquences économiques de la pandémie du Covid-19, mais ont décidé de faire de cette donne imprévue une source de motivation pour transformer leurs activités et les adapter, le but étant de réaliser l’autosuffisance dans certains produits de première nécessité.

Ces acteurs de l’économie régionale espèrent, en outre, une forte relance de leur activité après la levée de l’état d’urgence sanitaire à même de les aider à dépasser les contraintes socio-économiques imposées par la propagation du Covid-19, sachant le rôle central du tissu industriel et des coopératives dans le développement local, la lutte contre la pauvreté et la contribution à la mise en œuvre des différents projets programmés au niveau régional.

C’est dans ce cadre que des unités industrielles et des coopératives actives à Drâa-Tafilalet ont procédé à l’adaptation de leurs activités aux besoins du marché local et national, dans le cadre du combat contre le nouveau Coronavirus, en se tournant vers la production des masques de protection.

Parmi les coopératives qui se sont engagées sur cette voie, figure celle baptisée “Mid Couture”, basée dans la ville de Midelt et active dans le secteur de la confection.

Cette coopérative, mobilisée pour apporter son aide aux femmes en situation difficile, a œuvré pour la mise en place de partenariats visant à soutenir celles dont l’activité s’est arrêtée en raison de la pandémie du Covid-19 et ce, dans le domaine de production et de commercialisation de masques de protection, notamment dans les magasins et les pharmacies.

La présidente de cette coopérative, Fatima Mahdaoui, a indiqué que les femmes membres de cette structure produisent près de 1.000 masques par jour qui se caractérisent par leur qualité et la possibilité de les utiliser 5 fois après lavage.

Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que “Mid Couture” est la première coopérative qui s’est lancée dans la production de masques de protection au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, espérant que la production atteigne, dans l’avenir, 5.000 unités par jours.

Elle a expliqué que la coopérative a entamé le processus de production après avoir obtenu un certificat de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), plaidant pour l’accompagnement de ce projet, notamment durant la phase de commercialisation du produit.

Mme Mahdaoui a ajouté que l’orientation de la coopérative vers la production de masques de protection a été dictée par la particularité de la conjoncture actuelle, ainsi que le souci d’un engagement positif dans les efforts régionaux visant à contenir la propagation du virus et à aider les travailleurs touchés par cette situation.

Cette coopérative, qui a été créée au début de l’année en cours, est active dans la production et la commercialisation de produits de l’artisanat et l’achat et la production des matières premières utilisées dans ce secteur. Elle œuvre aussi dans le domaine de promotion des méthodes modernes dans l’industrie et d’organisation des conférences et d’ateliers de formation au profit des artisans.

Pour sa part, Zhour Malki, membre de cette coopérative, a relevé que la production des masques intervient dans le cadre des efforts visant à surmonter les conséquences économiques de la propagation du nouveau Coronavirus.

Elle a souligné que les femmes de la coopérative font de grands efforts pour produire de grandes quantités de ces masques, soulignant la nécessité d’avoir les capacités nécessaires, en particulier des machines à coudre modernes, afin d’atteindre les principaux objectifs de la coopérative.

La société “Protection 24” basée à Ouarzazat et qui s’active dans le domaine de conditionnement des denrées alimentaires et de production des matières premières pour le nettoyage, a fait de même en adaptant ses activités aux circonstances actuelles.

La société a pris conscience de l’importance de l’idée de produire des masques non tissés, après avoir procédé à des transformations radicales de nombreuses machines à sa disposition, tout en apportant les matières premières et en obtenant les licences nécessaires.

Hicham Ben Amar, directeur de la société, a déclaré à la MAP que cette initiative a été motivée par les relations qu’entretient l’entreprise avec de nombreuses unités productrices de textile et de matières premières utilisées dans la production de masques de protection.

Il a fait savoir que son unité produit actuellement 160.000 masques quotidiennement, après un nombre qui ne dépassait par les 30.000 unités au début, se félicitant de cette importante tendance à la hausse.

M. Ben Amar a relevé que son unité industrielle commercialise ses produits au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, précisant que de nombreux véhicules ont été acquis afin d’étendre le service de distribution dans la région, d’autant plus que ce produit bénéficie du soutien apporté par le Fonds spécial de lutte contre la pandémie du Covid-19.

Après avoir souligné que les masques produits en matériaux non tissés se caractérisent par leur qualité, il a souligné les perspectives de développer ce projet pour inclure d’autres produits qui entrent dans le contexte de la lutte contre le Covid-19, afin de contribuer à réduire les effets négatifs de la pandémie sur l’économie locale et régionale.