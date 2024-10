Droits de l’Homme: Le SG de l’ONU souligne l’excellence des liens de coopération et interaction du Maroc avec les mécanismes onusiens

mardi, 22 octobre, 2024 à 19:46

Nations Unies (New York) – Dans son dernier rapport sur le Sahara marocain, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en exergue l’excellence des liens de coopération et interaction du Maroc avec les mécanismes onusiens des droits de l’Homme et ses efforts pour la protection et la promotion de ces droits.

Dans le même sillage, le Secrétaire général s’est référé aux lettres communiquées par le Maroc au Haut-commissariat aux droits de l’Homme, le 1er juillet 2024, le 3 juillet 2024, le 8 juillet 2024 et le 26 juillet 2024, détaillant l’interaction volontaire, constructive et soutenue dans laquelle le Royaume est engagé avec le système onusien des droits de l’Homme, y compris les titulaires de mandats chargés des droits de l’Homme.

Par ailleurs, M. Guterres a tenu à présenter dans son rapport les informations fournies par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), au Haut-commissariat aux droits de l’Homme, le 2 juillet 2024, en se concentrant sur ses activités de promotion et de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les provinces du Sud du Royaume, notamment le renforcement des capacités, le traitement des plaintes et la médiation des affaires.

Le rapport ajoute, également, que le CNDH a rendu compte de ses visites et activités dans les centres de détention dans les provinces du Sud, entraînant une amélioration des conditions de détention des prisonniers.

Le Secrétaire général de l’ONU n’a pas manqué de souligner, dans son rapport, la pleine coopération du Maroc avec les titulaires de mandats thématiques des procédures spéciales de l’ONU. En effet, depuis 2011, 12 titulaires de mandats onusiens ont visité le Maroc, dont six se sont rendus au Sahara marocain.

Au titre de la période 2024-2025, le Maroc a invité six titulaires de mandats des procédures spéciales des droits de l’Homme à se rendre au Royaume, y compris au Sahara marocain, au titre, dont quatre ont déjà donné leur accord et deux en cours. Le Maroc demeure ainsi le pays ayant reçu le plus grand nombre de visites des procédures spéciales des droits de l’Homme dans la région.