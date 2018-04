D’une pièce de théâtre à un projet pédagogique, la troupe de “Djihad” continue à brûler les planches en Europe et ailleurs

jeudi, 5 avril, 2018 à 11:08

— Par Afaf Razouki

Bruxelles – Depuis sa première représentation, le 26 décembre 2014 dans un petit théâtre bruxellois, que de chemin parcouru pour la pièce belge “Djihad”!

Toujours à l’affiche en faisant salle comble à chaque fois, “Djihad” cartonne un peu partout en Europe et ailleurs, avec comme recette gagnante, un mélange savamment dosé entre comédie et tragédie.

Pourtant, rien ne prédestinait cette pièce à une telle longévité. Prévue d’abord pour seulement cinq représentations, “Djihad” est devenue de fil en aiguille, un véritable succès sur les planches.

Cette prouesse artistique est à mettre à l’actif d’Ismaël Saidi, auteur et metteur en scène de cette production. Ce Belge d’origine marocaine n’a cependant pas fait le choix le plus facile en traitant un sujet aussi sensible que celui de la radicalisation des jeunes.

Dans “Djihad”, il relate l’histoire de Ben, Reda et Ismaël, trois jeunes musulmans bruxellois qui font face à l’oisiveté de leur vie et qui décident de partir au nom de leur religion en Syrie pour combattre aux côtés des autres djihadistes.

Tout au long de cette odyssée tragi-comique qui les mènera de la commune bruxelloise de Schaerbeek à Homs en Syrie, en passant par Istanbul, ils découvriront les ‘’raisons’’ qui les ont poussés à partir et devront faire face à une situation beaucoup moins idyllique que prévue.

A travers l’histoire de Reda, d’Ismaël et de Ben, cette pièce propose au public une plongée dans les méandres tortueux de l’âme humaine dans toute sa complexité et sa splendeur.

“Les trois personnages forment une équipe de bras cassés avec des profils très différents. Ben est l’idéologue, Réda le rêveur et Ismaël le torturé”, indique Ismaël Saidi.

“Djihad” révèle sur scène les angoisses les plus profondes de chaque personnage et surtout la peur de l’autre et ce qu’elle engendre, explique-t-il.

Drôle et désopilante sans tomber dans la caricature, cette pièce joue la carte de l’humour avec brio pour explorer les origines du mal et découvrir les différentes facettes de ces personnages perdus et désorientés dans la vie.

“Avant de stigmatiser” ces jeunes qui s’engagent dans le djihad et qui sont peu conscients de ce qui les attend, il faudrait qu’”on analyse d’abord les symptômes, pour pouvoir soigner le mal en amont”, relève Saidi.

En abordant des thèmes d’actualité comme la discrimination, le racisme, l’intégration, la liberté d’expression, outre les tensions identitaires, la pièce “Djihad” se veut un véritable antidote contre l’ignorance qui est l’essence même du fanatisme et de l’extrémisme religieux.

C’est en reconnaissance de l’aspect préventif de cette pièce, que “Djihad” est devenue un projet éducatif. Reconnue d’utilité publique par le gouvernement belge, elle se joue désormais dans les établissements scolaires.

Après chaque représentation de la pièce “Djihad”, proposée gratuitement à des dizaines de milliers d’élèves en Belgique et en Europe, Ismaël Saidi tient une rencontre avec un journaliste et un islamologue dans une approche pédagogique visant à sensibiliser les écoliers contre les discours haineux et extrémistes et à leur transmettre un message d’espoir et de tolérance.

Dans cet espace d’échange et de débat, l’auteur et metteur en scène de “Djihad” échange avec ces jeunes sur la pièce et sur son expérience personnelle, lui qui a failli aussi, dans les années 90, partir pour l’Afghanistan, à l’appel de l’imam de son quartier. Un mauvais souvenir pour Saidi, qui a, depuis, fait carrière dans la police avant de se tourner vers l’art.

Ces rencontres pédagogiques sont également l’occasion pour lui de réitérer son appel à “faire tomber les murs entre les communautés”, tout en insistant sur la nécessité de promouvoir les valeurs de cohésion, de fraternité et de vivre-ensemble.

“Le point fondamental, c’est de s’accorder sur un horizon commun: non pas ce que l’on est ensemble, mais ce que l’on souhaite faire ensemble”, fait-il valoir.

La pièce d’Ismaël Saidi est même devenue un livre, où le texte de “Djihad” est suivi d’un dossier pédagogique réalisé par un professeur de philosophie.

Ne comptant pas s’arrêter en si bon chemin après le succès phénoménal de “Djihad”, Ismaël Saidi, signe en 2017, la pièce “Jéhenne”, deuxième volet de sa trilogie sur la radicalisation.

Dans cette suite de “Djihad”, le protagoniste est un terroriste condamné à vie qui voit ses certitudes s’effacer en prison. Sa cellule devient son purgatoire, ponctué de cauchemars, souvenirs de l’attentat commis contre une école.

Avec le théâtre, Ismaël Saidi ne pouvait pas trouver meilleur moyen pour faire reculer les incompréhensions sur les religions et déconstruire les idées reçues sur l’Islam.