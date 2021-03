Dynamique d’investissement : Trois questions à la Directrice de l’antenne du CRI-MS à Essaouira

jeudi, 11 mars, 2021 à 13:12

Essaouira – La Directrice de l’antenne du Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS) à Essaouira, Mme Amal Bouizzem, revient, dans un entretien accordé à la MAP, sur l’ouverture de cette structure dans la Cité des Alizés, ainsi que sur les actions et mesures entreprises par le CRI-MS pour booster la dynamique d’entrepreneuriat et d’investissement dans la province et conforter ses perspectives d’avenir.

1-Le CRI de Marrakech-Safi (CRI-MS) vient d’ouvrir une antenne à Essaouira. Quel impact aura la mise en place de cette structure sur le renforcement de l’attraction des investissements dans la province ?

-L’antenne d’Essaouira vient naturellement renforcer le rôle du CRI-MS en tant qu’acteur incontournable de développement territorial, la proximité avec les acteurs économiques et les investisseurs, ainsi que la disponibilité d’un représentant sur place, qui va améliorer l’efficacité des échanges et facilitera la coordination au niveau local.

Essaouira est une province riche de potentialités et d’atouts. Notre mission au niveau de l’antenne sera, en application du rôle du CRI-MS, de mettre en avant cette richesse et de promouvoir un investissement intelligent et créateur de valeurs, tout en accompagnant les entrepreneurs, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises et ce, tout au long du processus, depuis la création jusqu’au suivi de l’exécution et de la performance.

2-La province d’Essaouira regorge d’importantes potentialités et de grands atouts dans divers domaines susceptibles d’attirer davantage d’investissements. Quel plan d’action a été mis en place par le CRI-MS et son antenne à Essaouira pour consolider l’attractivité de la Cité des Alizés et de sa région surtout que le monde traverse une conjoncture particulière due à la propagation de la pandémie de la Covid-19 ?

-Aujourd’hui, le CRI-MS a un plan d’action basé sur plusieurs piliers. Le premier est le “Data et information” visant à enrichir le corpus de connaissance du tissu économique afin de pouvoir augmenter la visibilité que nous donnons aux investisseurs et pouvoirs publics et mieux les guider dans la prise de décision.

La veille et intelligence économique ainsi que la mise à disposition de l’information sont des missions auxquelles nous accordons une grande importance et pour lesquelles nous mobilisons une grande partie de nos ressources.

Le deuxième pilier sur lequel repose notre plan d’action est le développement de la visibilité du territoire. En effet, à travers nos services de promotion et de développement de l’offre territoriale, nous avons pour objectif de faire connaître les atouts de la province d’Essaouira, à travers des actions de communication dédiées et des projets structurants prévus au niveau du plan d’action opérationnel.

Le 3ème pilier est celui de l’accompagnement, à travers lequel nous accordons l’importance à l’encadrement personnalisé et l’after-care, dans une approche de proximité et de soutien.

3-Dans le cadre des missions conférées au CRI-MS, quelles sont les mesures prises par l’antenne d’Essaouira pour soutenir et encourager l’entrepreneuriat et promouvoir l’investissement et la création de richesses et d’emplois dans la province ?

-Depuis l’ouverture de l’antenne, l’équipe sur place accueille quotidiennement des demandes diverses, que ce soit des demandes d’information sur les statuts du foncier, l’orientation et l’accompagnement ou encore l’encadrement et le suivi dans le cadre du Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE).

Nous traitons l’ensemble des demandes et contribuons autant que possible à la création de valeurs et à la lutte contre l’informel.

Cet accueil est naturellement renforcé à travers des actions de proximité, comme l’organisation de webinaires, de formations ou encore de multiples actions de communication sectorielles.

4-Un mot pour conclure…

-Les perspectives sont positives. Plusieurs signes de reprise et plusieurs indices nous laissent optimistes quant à l’avenir proche d’Essaouira, une province riche sur le plan agricole, historique et naturel. Il s’agira donc pour le CRI-MS et de son antenne de mettre en valeur ces atouts et d’accompagner la dynamique qui sera insufflée par des projets de grande envergure tels que la Cité des Arts et de la Culture ou encore l’Université Internationale d’Essaouira.