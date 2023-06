Échecs en série des séparatistes : Les tentatives de l’entité fantôme tournent en eau de boudin (Expert italien)

jeudi, 22 juin, 2023 à 12:28

Rome – L’expert italien en relations internationales, Marco Baratto, a pointé les échecs en série des séparatistes, dont les tentatives désespérées de nuire au Maroc tournent en eau de boudin.

Dans une déclaration à la MAP, au sujet de l’arrêt du Tribunal de Tarascon (France) condamnant la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française utilisée dans le harcèlement judiciaire de l’accord agricole Maroc-UE, le chercheur a fait observer que ce nouveau désaveu juridique intervient quelques semaines seulement après le revers infligé par la Haute Cour de Londres au ”polisario’’.

Mettant en garde contre les pratiques “malsaines” et “irresponsables” des séparatistes, qui alimentent les conflits dans le bassin méditerranéen et entravent son développement, l’écrivain spécialiste des questions méditerranéennes a mis en avant la politique étrangère ‘’douce mais ferme’’ du Royaume sur des questions centrales aux niveaux national et régional, dont la stabilité et la sécurité.

Selon lui, les pays européens, dont l’Italie, “doivent renforcer leurs liens avec le Maroc”. “Il est nécessaire d’avoir un allié sûr et stable dans la région comme le Royaume”, a-t-il poursuivi.

Citant l’ancien président du Conseil des ministres de la République italienne et ex-président de la Commission européenne, Romano Prodi, l’expert a relevé que le Maroc doit occuper ”le poste de premier plan’’ dans la politique européenne pour la Méditerranée.

Par ailleurs, M. Baratto a assuré que le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour régler le conflit artificiel autour du Sahara marocain, sera “d’une remarquable valeur ajoutée pour les populations locales, pour l’Afrique mais aussi pour l’Europe”.

Mardi, le Tribunal de Tarascon a rendu un arrêt condamnant la Confédération Paysanne qui visait à interdire à l’entreprise française spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance du Maroc, y compris des Provinces du Sud, IDYL, de distribuer ses produits.

Instrumentalisée par le “polisario” et ses relais en France, cette organisation syndicale française agissait pour le harcèlement judiciaire de l’Accord Agricole Maroc-UE.