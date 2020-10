Efterskole, ces pépinières orientées vers l’excellence au Danemark

vendredi, 2 octobre, 2020 à 11:25

.-Par Houcine MAIMOUNI-.

Copenhague – De toutes les institutions scolaires qui font du système éducatif danois le plus informel de tous les autres pays européens, les efterskole tiennent une place à part. Plus que des écoles-internats, ces établissements constituent des pépinières qui cultivent l’excellence.

Dans une efetrskole, forme de pensionnat unique au Danemark, les élèves âgés de 14 à 17 ans peuvent choisir de passer un ou deux ans, avant de poursuivre leurs études secondaires supérieures.

Environ 20% de tous les adolescents danois fréquentent ce type d’école, et le nombre d’élèves augmente chaque année depuis 25 ans. Actuellement, le pays en compte près de 250, qui attirent ensemble environ 28 500 élèves de tous les niveaux de la société.

La capacité d’une efterskole peut varier de 35 à 500 élèves, avec une moyenne allant de 100 à 120. La plupart des écoles sont situées dans les zones rurales ou à proximité des villes de province, seules quelques-unes se trouvent dans une ville.

La première efterskole a été fondée en 1851 par le pédagogue Kristen Kold (1816/1870), en se basant sur les idées éducatives du célèbre poète, philosophe et prêtre danois NFS Grundtvig, qui a fondé des lycées populaires pour adultes, avec des écoles fournissant des lumières pour la vie plutôt qu’une formation professionnelle formelle.

Grundtvig (1783-1872) voulait que les écoles favorisent chez les élèves une compréhension d’eux-mêmes et de leur place dans la vie, partant du principe que “les gens apprennent par l’échange de la parole vivante”, et les enseignants inspirent les élèves en parlant de la vie, de l’histoire, de la poésie et de la mythologie.

Alors que Grundtvig voulait que le lycée soit réservé aux adultes, Kold cherchait à toucher les jeunes à leur entrée dans la puberté. Aujourd’hui, l’efterskole est toujours réservée aux élèves de 14 à 17 ans. Avec une moyenne de 30 000 par an, environ un million ont été pensionnaires d’une école de ce type, de quoi imprimer la marque indélébile à la psyché danoise que les fondateurs Kold et Gruntvig ont envisagée en 1879.

Une efterskole est une école privée qui reçoit une subvention substantielle de l’État, environ 66% du budget étant couvert par le gouvernement central et 33% par les parents. Les frais moyens payés par les parents se situent entre 5 000 et 9 000 €, contre environ 10 000 € pour les étudiants vivant hors du Danemark.

Une efterskole choisit généralement d’offrir les mêmes matières obligatoires et les mêmes examens finaux que les écoles publiques. En plus de cela, de nombreuses écoles se concentrent sur des matières spéciales telles que le sport, la musique ou la vie en plein air, tandis que d’autres offrent une éducation spéciale de divers types.

En conséquence, de nombreux étudiants d’une efterskole partagent avec leurs camarades et leurs enseignants des intérêts communs, qui favorisent un puissant sentiment de solidarité et des valeurs partagées à l’école.

Le fait que de nombreuses matières spécialisées soient proposées suppose également que ces écoles disposent d’enseignants passionnés par les matières qu’ils enseignent. Bien que la plupart d’entre eux aient un diplôme d’enseignement, le directeur d’une efterskole est libre d’embaucher des professeurs de tous les horizons. Cela permet aux écoles de nommer des enseignants qui ont des qualifications spéciales dans un domaine d’intervention particulier.

Par exemple, une efterskole qui se concentre sur le sport peut nommer un ancien athlète de haut niveau, une autre spécialisée dans la musique peut embaucher un professionnel comme professeur de musique.

Inter/L’école comme espace de maturation

Dans une efterskole, les professeurs sont responsables à la fois de l’enseignement et de la supervision en dehors des heures de classe. Cette double nature du rôle de l’enseignant le met en relation constante avec ses élèves à toute heure de la journée, du réveil jusqu’à leur coucher. Les week-ends où les élèves restent à l’école, il y a des enseignants en service qui jouent, parlent et s’amusent avec eux, ce qui ouvre souvent la voie à des relations étroites, personnelles et non formelles.

Au fur et à mesure que les élèves et les enseignants apprennent à mieux se connaître, le respect et la compréhension mutuels grandissent, ce qui a un effet positif sur la classe où tout le monde travaille ensemble pour un objectif commun.

De nombreux élèves reconnaissent que l’environnement d’apprentissage positif et les bonnes relations avec leurs enseignants leur donnent un nouvel appétit pour l’apprentissage. Des recherches ont montré que les jeunes qui ont fréquenté ce type d’école sont mieux préparés aux études ultérieures : ils obtiennent des notes plus élevées et sont les moins susceptibles de décrocher au secondaire.

Le taux d’abandon plus faible résulte du fait que les élèves sont plus matures et ont la perspicacité nécessaire pour faire les bons choix dans leurs études secondaires.

En outre, les élèves qui ont fréquenté une efterskole terminent leurs études supérieures plus rapidement que leurs pairs qui ne l’ont pas fait. Aux yeux de nombreux Danois, une année dans une efterskole est bien plus qu’une année scolaire, une majorité d’entre eux la considérant comme la meilleure année de leur vie. C’est un “voyage de découverte de soi” qui, tant sur le plan académique que personnel, prépare les jeunes à l’âge adulte.

Un élément central de toute efterskole est la notion de la citoyenneté démocratique, un principe immanent aux transformations de la société danoise au 19ème siècle (mouvements coopératifs, changements des systèmes politique, éducatif, religieux et judiciaire).

La solidarité, le partage et la convivialité sont des concepts clés au sein de l’efterskole, qui repose sur l’idée de combiner l’enseignement avec un apprentissage plus approfondi du monde, de soi-même et des autres afin de se préparer à tous les aspects de la vie, y compris la compréhension de la place de l’individu dans une communauté.

Les élèves d’une efterskole accomplissent tous des tâches pratiques pour eux-mêmes et pour le bien commun, nettoyant leur propre logement, faisant leurs lits, aidant à préparer les repas, à faire la vaisselle, etc.

Par exemple, un groupe pourrait devoir se lever une heure plus tôt pour préparer le petit-déjeuner des autres élèves. Cela leur donne une expérience de première main pour apporter une contribution importante au reste de leurs camarades. Et de cette expérience naît un sens des responsabilités et une appréciation de la signification de contribuer au bien commun.

De nombreux parents sont surpris et fiers de voir à quel point leur adolescent, de retour au giron parental, est devenu attentionné et serviable. Autrefois si peu sûr de lui, l’enfant est maintenant un jeune mature prêt à conquérir le monde.