El Guergarat : Le Collectif des Marocains d’Asie-Pacifique condamne fermement “les graves provocations répétées” du polisario

lundi, 16 novembre, 2020 à 21:27

Jakarta – Le Collectif des Marocains d’Asie-Pacifique a condamné fermement les graves provocations répétées et les agissements inacceptables du “polisario” au niveau de la zone tampon d’El Guerguarat, au Sahara marocain.

L’organisme associatif a, de même, salué l’intervention des Forces Armées Royales qui ont riposté avec la plus grande fermeté aux actes lâches de l’entité fantôme, comme aux manœuvres belliqueuses de ses milices armées au niveau d’El Mehbes, pour sécuriser la libre circulation des biens et des personnes.

“Nous, membres du Collectif des Marocains d’Asie Pacifique, tenons à réaffirmer notre soutien constant à l’intégrité territoriale du Royaume et notre appui inconditionnel à la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud”, écrit le Collectif dans son communiqué parvenu lundi à MAP-Jakarta.

Le Collectif a, par ailleurs, appelé à une solution pacifique, politique et négociable et à un règlement définitif sous l’égide des Nations Unies, basés sur la proposition d’autonomie élargie sous souveraineté marocaine.

Dans ce sillage, il a aussi tenu à exprimer sa satisfaction suite à l’ouverture de nombreux Consulats de pays africains et arabes à Laâyoune et à Dakhla, ainsi qu’à l’adoption par le Conseil de Sécurité de l’ONU de la résolution 2548 sur la question du Sahara Marocain et ce, à la veille de la célébration du 45ème anniversaire de la Glorieuse Marche verte.

“Comme il nous incombe de condamner fermement les actes de vandalisme perpétrés, dimanche, par des forcenés du polisario qui ont délibérément porté atteinte à l’inviolabilité, à l’intégrité ainsi qu’à la dignité de notre Mission Consulaire de Valence en Espagne”, lit-on dans le communiqué.

Le Collectif des Marocains d’Asie-Pacifique n’a pas manqué de réitérer sa loyauté envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en exprimant son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite ainsi qu’au Royaume du Maroc.