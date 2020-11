El Guergarat : Le Guatemala appelle à la retenue et au respect des résolutions du Conseil de sécurité

samedi, 21 novembre, 2020 à 13:56

Rabat – Le gouvernent de la République du Guatemala a appelé à la retenue et au respect des résolutions du Conseil de sécurité relatives au cessez-le feu, suite aux mesures prises par le Royaume du Maroc afin de mettre un terme au blocage du passage d’El Guergarat par les séparatistes du “polisario”.

“Le gouvernement de la République du Guatemala suit de près les développements survenus au poste-frontière d’El Guergarat au Royaume du Maroc depuis le 13 novembre 2020 et, à la lumière des tensions dans la région et de l’évolution rapide des événements, appelle à la retenue et au respect des résolutions du Conseil de sécurité relatives au cessez-le-feu”, a indiqué le gouvernement guatémaltèque dans un communiqué.

Le Guatemala a également mis l’accent sur la nécessité de “s’abstenir de tout acte de provocation à même de nuire aux intérêts économiques et commerciaux dans la région”, ajoute la même source.

Dans ce sens, le communiqué a souligné l’importance du dialogue et de la reprise du processus politique afin de parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux paramètres établis par les résolutions du Conseil de sécurité, dans le respect de la légalité internationale, en particulier les principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.