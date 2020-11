El Guergarate: L’intervention des FAR vise à sécuriser la libre circulation, un droit humain fondamental universellement reconnu (SG du PI)

vendredi, 13 novembre, 2020 à 19:49

Rabat – L’intervention vendredi des Forces Armées Royales dans la région d’El Guergarate vise à garantir la sécurisation de la liberté de circulation au niveau ce passage frontalier, qui est un “droit humain fondamental universellement reconnu” et qui a été entravé ces dernières semaines par le polisario, a souligné le Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, M. Nizar Baraka.

Afin de restaurer la sécurité et la paix, les FAR sont intervenues “avec beaucoup de professionnalisme et de manière pacifique, pour défendre l’intégrité territoriale de notre pays face aux provocations des séparatistes du polisario” dans la région d’El Guergarate, a dit M. Baraka dans une déclaration.

Elle intervient également dans la mise en œuvre du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité et des Nations Unies, qui ont condamné cette violation flagrante par les membres du polisario de cette zone tampon qui est sous la supervision de l’ONU.

M. Baraka a tenu à préciser que le Maroc, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “intervient en toute responsabilité et en conformité avec ses obligations régionales et internationales, de manière proactive et pacifique, pour fortifier le cessez-le-feu et protéger la stabilité dans la région”.

“Nous ne pouvons accepter, en tant que Marocains, aucune barrière artificielle qui pourrait séparer notre pays de sa profondeur africaine et entraver ainsi le codéveloppement souhaité par notre pays qui devrait profiter à tous les pays et peuples africains”, a soutenu M. Baraka.