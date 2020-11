EL Guergarate : La République centrafricaine exprime son soutien aux mesures prises par le Maroc

dimanche, 15 novembre, 2020 à 16:23

Bangui – La République centrafricaine a exprimé son soutien aux mesures prises par le Maroc dans la zone d’El Guergarate, a indiqué le ministère des Affaires étrangères et des centrafricains de l’étranger.

Dans un communiqué rendu public samedi, le ministère centrafricain a salué la réaction pacifique du Royaume du Maroc visant à garantir la fluidité de circulation des biens et des personnes dans la zone d’El Guergarat, réitérant, au nom du gouvernement centrafricain, son soutien au Maroc pour son attachement au respect de l’Accord de cessez-le-feu et sa position constante pour une solution politique en faveur de la sécurité et de la stabilité de la région.

Le ministère centrafricain a également exprimé sa condamnation de toute violation des termes de l’Accord et a appelé à son respect ainsi qu’à la poursuite des négociations politiques et diplomatiques.