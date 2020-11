El Guergarate : La société civile malienne salue l’initiative royale

lundi, 16 novembre, 2020 à 23:51

Bamako – Les amis du Maroc groupés au sein des associations de la société civile malienne (AMAMA, CONFENAT, et autres entités marocco-maliennes) ont salué, lundi, l’initiative royale à El Guergarate qui s’inscrit dans la logique de paix prônée par l’organisation des Nations unies.

Dans un communiqué, ils ont souligné avoir appris par voie de presse que “sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, qu’Allah L’assiste, les Forces Armées Royales (FAR) du Maroc ont procédé, vendredi 13 novembre, à une opération de rétablissement de la libre circulation des personnes et de leurs biens au niveau du passage d’El Guergarate au Sahara marocain”, saluant cette initiative royale qui, selon eux, honore le Royaume du Maroc.

Et de préciser que cette opération qui s’inscrit dans la logique de paix prônée par l’organisation des Nations unies dans son processus de règlement négocié de différends, prouve l’attachement du Maroc au respect du cessez-le-feu instauré par l’organisation onusienne.

Ils ont tenu, à cette occasion, à féliciter et encourager SM le Roi dans Ses clairvoyantes initiatives qui sont dirigées, précisent-ils, vers la recherche de la paix et du bonheur des citoyens marocains et de toute l’Afrique en général dans le strict respect des dispositions internationales, appelant à soutenir une telle initiative étant donné que le passage d’El Guergarate éminemment important pour l’activité humaine dans la région.

Considérant cette opération des FAR comme une vraie délivrance avec son lot de conséquences sur la sécurité, l’économie et le progrès social et culturel dans la zone concernée y compris pour le Mali dont beaucoup de marchandises transitent par ce passage, les amis du Maroc ont prié pour qu’”Allah bénisse Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Le glorifie pour Ses actions concrètes en faveur de la paix, de la stabilité et du développement humain durable en Afrique”.