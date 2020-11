El Guerguarat: Le Groupe d’amitié parlementaire Mexique-Maroc soutient l’action pacifique du Maroc

dimanche, 29 novembre, 2020 à 20:51

Mexico- Le groupe d’amitié parlementaire Mexique-Maroc au sein de la Chambre des Députés mexicaine a tenu à exprimer son soutien à l’action pacifique du Royaume du Maroc pour “sécuriser le passage frontalier d’El Guerguarat, rétablir la libre circulation civile et commerciale et prévenir de manière permanente et durable les intrusions dans cette zone”.

Le groupe parlementaire, présidé par la députée du Parti de gauche Morena (au pouvoir), Maria del Carmen Bautista Peláez, a déclaré “suivre avec un grand intérêt l’évolution de la situation dans la zone d’El Guerguarat qui est désormais ouverte au transit international”.

Soucieux du respect du droit international, le groupe a salué l’action du gouvernement marocain pour mettre fin à cette situation de tensions et rétablir la stabilité dans cette région, conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Les députés de ce groupe ont aussi exprimé “leur soutien au peuple frère du Maroc et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour avoir pris sous sa responsabilité le contrôle de cette région”.

Fondé en octobre 2019, le Groupe d’amitié parlementaire Mexique-Maroc œuvre pour le rapprochement entre les deux pays notamment à travers le renforcement de la coopération parlementaire.