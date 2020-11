El Guerguarat : les anciens étudiants et stagiaires maliens du Maroc saluent l’action pacifique et décisive du Royaume

jeudi, 26 novembre, 2020 à 16:13

Bamako – L’Association des Anciens Etudiants et Stagiaires Maliens du Maroc (AESM) a salué l’action pacifique et décisive du Royaume du Maroc dans la zone tampon d’El Guerguarat.

Dans un communiqué, les membres de l’AESM disent suivre “avec une grande préoccupation l’évolution de la situation dans la zone tampon d’El Guerguarat (Sud du Maroc)”, saluant l’action pacifique et décisive, entreprise le 13 courant par le Royaume du Maroc, afin d’assurer de manière pérenne la libre circulation civile et commerciale au niveau de ce passage vital qui relie l’Afrique et l’Europe.

A cette occasion, l’Association des Anciens Etudiants et Stagiaires Maliens du Maroc a exprimé son soutien aux efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique, réaliste et durable conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité.