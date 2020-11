El Guerguarat: Les artistes plasticiens expriment leur disposition pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume (communiqué)

dimanche, 15 novembre, 2020 à 12:04

Rabat – Les artistes plasticiens affiliés au Syndicat Marocain des Artistes Plasticiens Professionnels (SMAPP) et à l’Association Marocaine des Arts Plastiques (AMAP) ont exprimé leur disposition et leur mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume.

“L’ensemble des artistes plasticiens affiliés au Syndicat Marocain des Artistes Plasticiens Professionnels et à l’Association Marocaine des Arts Plastiques expriment leur attachement à Sa Majesté le Roi Mohamed VI et se mettent à la disposition de notre pays pour défendre son intégrité territoriale de Tanger à Lagouira”, souligne un communiqué conjoint parvenu dimanche à la MAP.

Le SMAPP et l’AMAP “félicitent et saluent la sagesse et la clairvoyance” du Souverain et “expriment leur entière disposition pour répondre au devoir national”, se disant “fiers du professionnalisme de nos soldats qui ont su garder la dignité et le calme face aux provocations irresponsables d’un groupe de traîtres”, note le communiqué.

“Nous saisissons cette occasion pour soutenir le courage et le nationalisme de nos valeureux soldats”, poursuit le communiqué.

Le Maroc, après avoir observé la grande retenue face aux multiples provocations des milices du “Polisario” dans la zone tampon à El Gueguarat, a lancé vendredi matin une opération pour mettre fin blocage inacceptable de la circulation civile et commerciale entre le Maroc et la Mauritanie, rappelle-t-on

“Après s’être astreint à la plus grande retenue, face aux provocations graves et inacceptables auxquels se sont adonnées les milices du + polisario+ dans la zone tampon de Guerguarate au Sahara marocain, le Royaume du Maroc n’a eu d’autre choix que d’assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à la situation de blocage générée par ces agissements et restaurer la libre circulation civile et commerciale”, avait indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette opération a été menée selon des règles d’engagement claires prescrivant d’éviter tout contact avec les personnes civiles.