El Guerguarat : L’Union des Comores exprime son soutien total au Royaume du Maroc

dimanche, 15 novembre, 2020 à 16:16

Moroni – L’Union des Comores a exprimé son soutien total au Royaume du Maroc qui a pris la décision d’agir pour rétablir la circulation des marchandises et des personnes à travers la zone tampon d’El Guerguarat.

L’Union des Comores a exprimé son soutien total au Royaume du Maroc dans ce combat légitime et rend hommage à l’action héroïque des Forces Armées Royales, indique un communiqué publié samedi par le ministère comorien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de la Diaspora.

Le ministère au nom du Chef de l’Etat, a déclaré suivre avec attention la situation au Sahara marocain où les Forces Armées Royales font face à l’obstruction de la circulation civile et commerciale au niveau de la frontière d’El Guerguarat par les éléments du polisario.

Par ailleurs, l’Union des Comores a saisi cette occasion pour saluer les efforts soutenus, déployés par le Secrétaire Général de l’ONU dans la recherche d’une solution politique et diplomatique à ce différend.

Pour rappel, plusieurs pays arabes et africains ont exprimé leur soutien et solidarité absolus au Royaume du Maroc dans le cadre de la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.