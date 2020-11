El Guerguarat : Le Président ivoirien assure SM le Roi de la solidarité et du plein soutien de son pays aux initiatives du Souverain

jeudi, 26 novembre, 2020 à 19:17

Le Conseil des ministres arabes de la justice a appelé, jeudi à l’issue de sa 36e session, à s’inspirer de l’expérience d’un certain nombre d’agences des Nations Unies et de centres internationaux spécialisés, en particulier l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, mourchidines et mourchidates, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.