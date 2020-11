El Guerguerat: L’intervention mesurée des FAR a permis de rétablir l’ordre et la liberté de circulation (Média argentin)

jeudi, 19 novembre, 2020 à 8:39

Buenos Aires – L’intervention mesurée des Forces Armées Royales (FAR) a permis de rétablir l’ordre et la liberté de mobilité civile et commerciale au poste frontière d’El Guerguerat, a écrit l’agence de presse indépendante argentine “Alternative Press Agency”.

L’agence, spécialisée dans l’analyse des questions stratégiques, a relevé dans un article de l’expert argentin, Adalberto Carlos Agozino, que “les FAR ont déployé des efforts bien mesurés qui étaient suffisants pour rétablir l’ordre et la liberté de transit et de commerce via le passage d’El Guerguerat reliant le Royaume à la Mauritanie et aux pays de l’Afrique de l’Ouest”.

Pour le média argentin, la dernière provocation du “polisario” reflète l’impuissance et la frustration des dirigeants séparatistes face aux succès diplomatiques du Maroc, notamment l’ouverture en cascade de représentations diplomatiques dans les villes de Dakhla et Laâyoune.

Ainsi, “les séparatistes ont été anéantis par un sentiment d’impuissance et de frustration face à une réalité les conduisant inexorablement à la décadence et l’oubli”, fait observer l’agence de presse argentine, soulignant que “le Maroc maitrise la situation avec fermeté, sans céder aux provocations des séparatistes”.

Revenant sur l’entretien téléphonique de SM le Roi avec le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, le média argentin note que le Souverain a souligné que le Maroc a pris ses responsabilités dans le cadre de son droit le plus légitime, précisant que le Royaume a rétabli la normalité dans cette zone tampon et réglé définitivement le problème.

Par ailleurs, l’agence de presse relève que le Royaume, comme affirmé par SM le Roi, demeure fermement déterminé à réagir, avec la plus grande sévérité, et dans le cadre de la légitime défense, contre toute menace à sa sécurité.