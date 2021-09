Élections au Maroc : les populations du Sahara réitèrent leur attachement à l’unité sous le même drapeau (expert paraguayen)

jeudi, 9 septembre, 2021 à 22:49

Asunción – Les résultats des élections organisées par le Maroc, plus précisément le taux de participation dans les provinces du sud, “reflètent l’attachement des populations du Sahara à l’unité du Royaume, sous le même drapeau”, a indiqué l’éminent analyste politique paraguayen, Ignacio Martinez.

Les élections libres organisées au Maroc s’inscrivent dans une “vision de leadership” qui recherche la synergie citoyenne sous un même drapeau, “un leadership patriotique clair, conforme à une volonté d’unité” exprimée lors de ces élections, a-t-il ajouté.

Avec un taux de participation de 66,94% à Laâyoune-Sakia El Hamra, 63,76% à Guelmim-Oued Noun et 58,30% à Dakhla-Oued Eddahab, ces trois régions des provinces du Sud du Royaume dépassent largement le taux de 50,18% enregistré à l’échelle nationale durant ce triple scrutin.

Dans ce sens, l’expert paraguayen a souligné que les élections du 8 septembre “marquent un cap solide dans la politique d’ouverture et d’exercice démocratique au Maroc”. “Elles soutiennent également la politique d’unité nationale et constituent un rejet on ne peut plus clair des desseins séparatistes”, a poursuivi le journaliste et écrivain paraguayen, auteur d’un livre intitulé “Regard latino-américain sur le Sahara marocain”.

Pour lui, les élections se sont déroulées dans “un climat de liberté” et de forte participation qui témoignent de la confiance dont font montre les marocains à l’égard du développement de leur pays.

Ainsi, “les partis politiques vainqueurs sont appelés à accompagner les chantiers titanesques lancés par SM le Roi Mohammed VI, et partant, conforter l’adhésion du citoyen à la politique d’Etat en faveur du développement inclusif”, a dit Martinez.

“Je tiens à souligner enfin l’espace de liberté dont jouit le Maroc. Au sein de cette société (marocaine) ouverte sur son continent et le monde, les citoyens optent pour le changement, dans l’unité et la stabilité”, a-t-il fait observer.