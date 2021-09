Elections du 8 septembre: les populations du sud confirment leur attachement à la mère-patrie, le Maroc (partis politiques mauritaniens)

mardi, 14 septembre, 2021 à 14:27

Nouakchott – La participation massive des populations du sud aux élections législatives, locales et régionales, organisées le 8 septembre, est une preuve tangible de leur intégration et de leur attachement à la mère-patrie, le Maroc, ont souligné des leaders politiques et experts mauritaniens.

“Il s’agit incontestablement d’un référendum confirmatif de la marocanité du Sahara”, a dit dans des déclarations à la MAP, Mohamed Mahmoud Ould Tolba, président du “Front Populaire” et vice-président de la Coalition Vivre Ensemble (CVE).

Tout en se réjouissant de la “forte mobilisation” de ces populations avec des taux de participation “record” à Laayoune Sakia-El Hamra (66,94%), Guelmim Oued-Noun (63,76%) et Dakhla Oued-Eddahab (58,30%), le responsable a indiqué que cela “vient confirmer l’intégration totale de ces régions au Maroc”.

“Cela prouve que la volonté d’appartenance des Marocains du Sud est claire”, a-t-il commenté, précisant que ces taux élevés confirment aussi la légitimité de la représentativité des élus de ces provinces.

Revenant sur le fort taux de participation enregistré lors de ce scrutin au niveau national et qui est de 1l’ordre de 50,18%, il a estimé que cela “traduit parfaitement la maturité de la pratique démocratique au Maroc”.

Selon lui, le Maroc a réussi le pari en organisant, pour la première dans son histoire, trois scrutins le même jour.

Avec un taux de participation de 50,35%, “le plus élevé” depuis 2011 (43%), les autorités marocaines ont gagné également le pari, surtout dans un contexte international et régional empreint d’incertitudes.

Dans le même ordre d’idées, Ahmed Chbih du Front Républicain pour l’Unité et la Démocratie (FRUD) a, pour sa part, souligné que le taux élevé de la participation dans les provinces du sud prouve la forte adhésion des sahraouis au projet de consolidation de l’édifice démocratique et institutionnel dans leur pays, ainsi que leur intégration totale dans le Royaume.

Ce taux de participation confirme également que “le Maroc est une grande démocratie qui a connu beaucoup de changements notables depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a-t-il fait observer.

“On sent également une vie réelle au sein des partis politiques”, s’est-il félicité, soulignant que “le modèle marocain devrait inspirer les autres pays voisins et frères”.

Quant au politologue Cheikhany Ould Cheikh, il a estime que le fort taux de participation des populations des provinces du Sud à ces échéances électorales est “la preuve la plus éclatante de leur sentiment patriotique”.

Selon lui, les résultats de ces élections “mettent en évidence la régionalisation avancée, comme un projet qui répond parfaitement aux aspirations des populations”.

Ainsi, le taux de participation atteint 50,18%, avec un pic dans les régions Sud, notamment Dakhla-Oued-Dahab (58,30%), Laayoone Sakia El Hamra (66,94%) et Guemim Oued Noon (63,76%), a-t-il rappelé, relevant que ces chiffres confirment l’importance de la décentralisation et ses impacts positifs sur les citoyens.

Ces consultations électorales marquent le démarrage au Maroc d’une véritable régionalisation encore plus avancée, a-t-il estimé.