Elections du 8 septembre: La radio panaméenne met en exergue le rôle stabilisateur de la Monarchie au Maroc

jeudi, 16 septembre, 2021 à 14:56

Panama City – “La Monarchie favorise la pratique démocratique au Maroc”, a affirmé l’éminent politologue panaméen, Edwin Cabrera sur les ondes de la Radio panaméenne, Panama en Directo, en commentant le triple scrutin du 8 septembre et la situation politique générale dans le Royaume.

Durant sa célèbre émission matinale consacrée aux sujets brûlants de l’actualité nationale et internationale, ce professeur de journalisme et l’un des leaders d’opinion du pays d’Amérique centrale, a invité l’ambassadeur du Maroc au Panama, Oumama Aouad, pour évoquer les significations de cette expérience démocratique marocaine et ses résultats.

Mme Aouad a mis en exergue le bon déroulement de ces élections législatives, communales et régionales, organisées en une seule journée avec un taux de participation de 50,35% au niveau national, mettant en avant l’esprit civique des citoyens, électeurs et candidats, qui ont honoré leur engagement et les règles du jeu démocratique.

“Cet esprit de saine compétition a été rendu possible par la bonne organisation assurée par les autorités qui n’ont ménagé aucun effort pour permettre le déroulement du processus électoral dans des conditions idoines malgré les conditions exceptionnelles de la liées à la pandémie du Covid 19”, a indiqué la diplomate.

L’ambassadeur a ajouté que ces élections ont donné lieu à une véritable alternance démocratique conformément aux vœux exprimés par les citoyens marocains, ce qui débouchera sur l’émergence d’un nouveau gouvernement dans le strict respect des normes et du calendrier électoral dictés par la Constitution.

“Cette échéance électorale consacre la voie de la concorde et de la stabilité, choisie par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a ajouté l’ambassadeur du Maroc.

Parmi les faits marquants de ce triple scrutin, a tenu à relever Mme Aouad, figurent la participation élevée des jeunes et des femmes qui assurent ainsi leur représentation dans les différentes instances politiques, permettant un renouvellement des élites, ainsi que l’affluence tout aussi notable, comme à l’accoutumée, enregistrée dans les Provinces du Sud du Royaume consacrant l’attachement indéfectible de la population sahraouie à la mère patrie, le Maroc.

Tout au long de son émission, le politologue panaméen n’a pas manqué d’expliquer à ses auditeurs combien le bon déroulement de ce scrutin, selon un processus électoral bien huilé, est à mettre à l’actif de la Monarchie au rôle stabilisateur dans la société marocaine, ce qui consacre, selon lui, l’exception du Royaume qui a démontré sa capacité à construire une vraie société démocratique.

En fin connaisseur de la géopolitique, Edwin Cabrera a rappelé l’importante contribution du Royaume à la paix et à la stabilité, citant notamment le rétablissement des relations diplomatiques du Maroc avec Israël et le rôle traditionnel de médiateur entre les parties en conflit.

Sur le volet des relations bilatérales, le politologue n’a pas manqué de souligner le grand potentiel de coopération existant entre le Panama et le Maroc.

Il a évoqué, à titre d’exemple, le secteur maritime qui est l’un des domaines les plus remarquables de ce potentiel, eu égard à la situation stratégique des deux pays et aux routes maritimes complémentaires opérées par le Canal du Panama et le Port de Tanger Med.

Evoquant enfin la position de son pays au sujet de la question du Sahara marocain, il a fait part de son incompréhension vis-à-vis de l’intérêt pour le Panama à continuer à reconnaître une entité fantoche, avant de lancer un appel à l’adresse de son gouvernement, et plus spécialement au ministère des Affaires étrangères, pour une révision de cette position en adéquation avec les vrais intérêts du pays.