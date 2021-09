Élections : l’exercice démocratique libre au Maroc est une source d’inspiration (expert en géopolitique brésilien)

vendredi, 10 septembre, 2021 à 15:25

Brasilia – Le nouvel exercice démocratique libre au Maroc est une source d’inspiration pour toute la région, a indiqué l’expert brésilien en géopolitique et relations internationales, Marcus Vinicius de Freitas.

Commentant les résultats des élections locales, régionales et législatives dans le Royaume, le Senior Fellow au think thank Policy Center for the New South (PCNS) a relevé dans une déclaration à la MAP que si “de nombreux pays, en raison de certains paramètres sociaux et politiques, pourraient être moins capables ou moins préparés à la démocratie, le Maroc a réussi à consolider une fois de plus son modèle démocratique”.

“Le Maroc inspire par les résultats obtenus, par l’évolution dans la réalisation de ses objectifs et par la consolidation de ses institutions”, a-t-il insisté.

“La consolidation démocratique du Maroc est une étape importante pour tous les pays de la région. Car le Maroc brille par son modèle et s’érige en un exemple à suivre par les pays qui veulent progresser dans la stabilité et la démocratie”, a souligné le professeur invité à la China Foreign Affairs University.

Pour lui, “le rôle du leadership politique et étatique est essentiel pour atteindre les objectifs. Et heureusement pour le Maroc, les vents continuent de souffler en sa faveur”.

S’attardant sur la participation massive des populations du sud marocain au scrutin du 8 septembre, M. De Freitas a fait observer qu’”il ne fait aucun doute que cette grande participation au processus électoral, confirme la légitimité de l’ensemble du processus électoral et la réalité du conflit autour du Sahara”.

“L’une des plus grandes avancées de la société moderne est la démocratie, illustrée par la participation populaire et la perspective d’une transition pacifique du pouvoir. Ainsi, il était évident que la forte participation populaire constitue une expression des choix de la population, pour leurs enfants et les générations futures”, a-t-il relevé.

“L’exercice de libre participation de la volonté populaire est un exemple exceptionnel que le Maroc propose au monde”, a poursuivi l’expert brésilien.

Le Royaume en est arrivé grâce à l’œuvre de SM le Roi Mohammed VI, “un dirigeant visionnaire, persévérant dans une vision claire de l’avenir qu’il entend offrir au Maroc. Cela est bien illustré dans Ses actions et dans l’héritage qu’Il a construit jusqu’à présent”, selon M. De Freitas.

Car, a-t-il enchainé, “pour construire un Maroc plus fort, un soutien populaire est nécessaire. L’une des caractéristiques les plus importantes d’une monarchie est la capacité du monarque à savoir transmettre à ses sujets la vision à même de réaliser les meilleurs résultats”.

“L’agenda de Sa Majesté est large, transversal, visionnaire et important pour la consolidation du leadership régional et mondial du Maroc”, a conclu l’analyste brésilien.