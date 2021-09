Elections: Le Maroc a démontré la maturité de son processus démocratique (Think-tank)

jeudi, 9 septembre, 2021 à 22:52

Rabat – En organisant simultanément et avec grand succès trois élections: législatives, régionales et communales, le Maroc a démontré la maturité de son processus démocratique, a affirmé le président du think-tank “NejMaroc”, Mohamed Badine El Yattioui.

Le multipartisme fortement ancré depuis plusieurs décennies, auquel s’ajoute la régularité des votes font du Royaume un exemple de stabilité et de démocratisation dans la région, a relevé le professeur de relations internationales à l’Université américaine de Dubaï dans une déclaration à la MAP.

“Nous pouvons parler d’une journée historique et de consolidation de l’État de droit”, a-t-il dit.

Pour M. El Yattioui qui préside ce centre de recherche sur la globalisation, l’alternance s’effectue sans embûches du fait de la solidité des institutions, de la clarté constitutionnelle et de la transparence des procédures.

De nombreux observateurs internationaux ont remarqué tout cela et ont félicité le Maroc car ils savent que ce dernier représente une exception dans la région nord-africaine, où stabilité et démocratie est une combinaison plus que rare, a-t-il fait observer.

De l’avis de M. El Yattioui, la fréquence régulière des élections et la capacité de faire vivre la démocratie tant sur le plan national que local est à souligner. Le taux de participation est finalement satisfaisant dans l’ensemble et il est très positif dans les Provinces du Sud où les 66% ont été atteints à Laayoune-Sakia El Hamra.

Et d’ajouter que ces éléments prouvent que la Chambre des Représentants tout comme les instances régionales et communales sont marquées du sceau démocratique sur l’ensemble du territoire marocain, sans exception.

Une fois de plus, l’exception marocaine démontre qu’elle n’est pas théorique et qu’elle n’est pas non plus un slogan. Au contraire, elle prouve qu’elle se base sur une construction originale et unique, fruit d’une profondeur historique, estime l’universitaire marocain.