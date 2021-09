Elections : Le Maroc a réussi un triple scrutin, marqué par une forte participation des jeunes (Pdt du CNRA)

jeudi, 9 septembre, 2021 à 22:36

Rabat – Le Maroc a réussi un triple scrutin, dont la forte participation des jeunes reflète un “désir de changement”, a affirmé jeudi Babacar Diagne, président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) du Sénégal et Président de la plateforme des régulateurs de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de la Guinée.

“Prenant en considération les conditions actuelles marquées par la propagation de la pandémie, il faut souligner que la réussite de l’opération électorale n’est pas très évidente en raison de la lourdeur et de la délicatesse d’un tel processus, et le Maroc a pu surmonter ces défis pour réussir un triple scrutin, particulièrement caractérisé par une forte poussée dans le vote des jeunes”, a dit M. Diagne dans une déclaration à la MAP.

“Cette forte participation des jeunes reflète et correspond à un désir de changement”, a souligné M. Diagne, qui faisait partie des observateurs ayant suivi ce scrutin, relevant que les conditions de déroulement de l’opération électorale ont été “une réussite énorme”, notamment en termes d’organisation.

“Les partis politiques étaient représentés et il n’y avait aucune propagande politique ou entrave dans les bureaux de vote”, a-t-il affirmé, relevant que le taux de participation, “qui a dépassé les 50%, est excellent”.

Les électeurs marocains se sont rendus, mercredi, aux urnes pour élire les membres de la Chambre des représentants, les membres des conseils communaux et d’arrondissements, ainsi que ceux des conseils des régions, une étape importante dans la consolidation de la pratique démocratique au Maroc.

Le taux de participation à ces scrutins a atteint 50,35% au niveau national, contre 42% en 2016.