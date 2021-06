Des élections nationales en Somalie, premier pas vers la sortie de la crise politique

mercredi, 2 juin, 2021 à 10:34

Par Abddelouahed LABRIM

Mogadiscio – Après des mois d’attente et des semaines de tensions et d’affrontements entre forces gouvernementales et pro-opposition, le gouvernement somalien a enfin annoncé, jeudi dernier, l’organisation dans deux mois des élections nationales, un pas vers le dénouement de la crise politique dans ce pays est-africain.