En accueillant le dénommé Brahim Ghali, le gouvernement espagnol s’est englué dans un marécage de contradictions (expert)

lundi, 24 mai, 2021 à 12:24

L’Union socialiste des forces populaires (USFP) a appelé le gouvernement espagnol à “cesser d’insulter le Maroc” et à commencer à aborder la politique d’amitié et de bon voisinage dans le cadre de la clarté et de la responsabilité politique et morale au service de la paix, de la sécurité et de la coopération dans la région.