En appuyant l’initiative d’autonomie, l’Espagne a soutenu une solution porteuse de grands espoirs pour toute la région (expert international)

dimanche, 20 mars, 2022 à 14:37

Genève – En apportant son appui clair et sans équivoque à l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc pour résoudre la question du Sahara, l’Espagne a soutenu une solution porteuse de grands espoirs pour toute la région en termes d’intégration, de paix, de stabilité et de développement, a affirmé l’expert international basé à Genève, Matteo Dominici.

«Le plan d’autonomie qui est qualifié par la communauté internationale de sérieux et crédible, est une option viable et réaliste qui doit être appuyée et encouragée pour résoudre définitivement ce différend régional qui menace la stabilité et la paix dans la région », a déclaré à la MAP M.Dominici.

La nouvelle position du gouvernement espagnol au sujet de la question du Sahara est, à ce titre, “judicieuse et procède d’une vision pragmatique, stratégique et globale pour la paix et la stabilité de la région”, a-t-il soutenu.

« Car, a-t-il poursuivi, l’autonomie est une solution de compromis et de paix pour un développement commun. Une solution qui augure d’une nouvelle ère de coopération permettant aux populations du Sahara de participer de manière inclusive au développement régional dans le plein respect des droits culturels, économiques et politiques de tous».