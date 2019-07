En deux décennies de règne de Sa Majesté, le Maroc s’est fermement engagé sur la voie du progrès irréversible (ambassadeur)

mercredi, 31 juillet, 2019 à 10:31

Nairobi – Durant les deux décennies de règne de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Maroc s’est résolument engagé sur la voie du progrès irréversible, a soutenu l’ambassadeur du Maroc au Kenya et au Burundi, El Mokhtar GHambou lors d’une réception organisée à Nairobi, à l’occasion du 20ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

“Le Maroc qui ne dispose pourtant pas de ressources pétrolières ni gazières a pu, grâce à la clairvoyance de SM le Roi, construire la plus grande centrale à énergie solaire dans le monde, avoir le train le plus rapide en Afrique et dans le monde arabe, et être doté du plus grand port en Afrique et dans la Méditerranée”, a affirmé M. Ghambou lors de cette réception à laquelle étaient présents des ministres et parlementaires kényans, la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, Mme Maimunah Mohd Sharif, plusieurs ambassadeurs et des représentants du corps diplomatique accrédité à Nairobi et de la communauté marocaine établie au Kenya.

“Dans la vision de Sa Majesté le Roi, a-t-il noté, les progrès ne consistent pas uniquement en la construction de ponts, d’autoroutes, de ports ou autres infrastructures, il s’agit aussi et essentiellement de responsabiliser les citoyens en institutionnalisant leurs droits politiques, sociaux et culturels”, a tenu à rappeler l’ambassadeur, évoquant à cet effet, la constitution de 2011 et la mise en place de nombreux instituts et conseils au cours des deux dernières décennies, notamment le Conseil national des droits de l’homme, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, l’initiative nationale pour le développement humain et l’Institut royal de la culture amazighe.

M. Ghambou a, par ailleurs, souligné que le Maroc, inspiré de l’approche pionnière et visionnaire de Sa Majesté le Roi en matière de coopération sud-sud, place toujours l’Afrique et les questions africaines au premier plan de sa stratégie de développement régional et continental, rappelant à cet effet la signature par le Royaume de plus de 1500 accords de coopération avec plus de 30 autres pays africains, faisant du Maroc le deuxième investisseur africain en Afrique et le premier en Afrique de l’Ouest.

D’autres domaines tels que l’éducation, la religion et la migration ne sont pas moins importants dans la politique africaine du Maroc, a-t-il relevé, ajoutant que les universités marocaines accueillent chaque année 11 000 étudiants africains, dont 10 000 bénéficient des bourses d’études. De même, l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, morchidines et morchidates a au moins formé 1400 imams et érudits religieux africains pour les aider à lutter contre l’extrémisme dans leurs propres sociétés, a affirmé l’ambassadeur.

Pour sa part, l’ambassadeur directeur de l’Union africaine et des affaires africaines au ministère kényan des affaires étrangères, Arthur Andambi, a soutenu que le Royaume du Maroc reflète aujourd’hui le potentiel énorme de l’Afrique, comme en témoigne le lancement par le Royaume du train le plus rapide de l’Afrique, mettant en avant l’engagement indéfectible du Royaume en faveur de la bonne gouvernance et du progrès économique.

“En tant qu’ami proche, le Kenya apprécie les réalisations importantes du Maroc. Les progrès soutenus démontrent clairement notre objectif commun et nos aspirations à renforcer le développement économique de nos peuples, tout en promouvant la paix et la stabilité dans nos régions respectives et sur le continent en général”, a-t-il ajouté.

“C’est sur ces aspirations communes que nos relations chaleureuses et cordiales durables, fondées sur des liens historiques d’amitié, ont continué de se renforcer. Nos deux pays ont coopéré dans divers domaines tels que l’éducation et la formation, le commerce, le tourisme, l’agriculture et l’énergie, en particulier dans les projets d’électrification rurale”, a ajouté le responsable kényan, qui a émis l’espoir de son pays de voir renforcer davantage ce partenariat par le biais d’échanges commerciaux et d’investissements qui devraient contribuer de manière significative au développement social et économique des deux pays.

M. Andambi s’est félicité, par ailleurs, du retour du Maroc à l’Union africaine, exprimant la volonté du Kenya à travailler avec le Maroc pour réaliser les aspirations continentales.

“Le Kenya se remémore le rôle important que le Maroc avait joué en tant que centre de coordination du mouvement de libération de l’Afrique – le groupe de Casablanca. Cela ouvrait la voie à l’unification des États africains par le biais du panafricanisme et conduisait au lancement de l’Organisation de l’Union africaine à l’époque”, a-t-il tenu à rappeler.

Le responsable kényan a saisi cette occasion pour exprimer ses félicitations à SM le Roi Mohammed VI pour les jalons franchis en tant que “défenseur d’une vision progressiste de la coopération interafricaine”.

“Nous nous félicitons également de la contribution du Maroc à la mise en œuvre de projets de développement humain et à la fourniture de services sociaux qui ont une incidence directe sur la vie des habitants de la région”, a-t-il ajouté.