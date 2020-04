En Inde, l’ambiance ramadanesque en mode “confinement”

mardi, 28 avril, 2020 à 14:11

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a déployé une approche “anticipative” dès le début de l’apparition de Covid-19, pour lutter contre la propagation du virus et faire face à l’impact social et économique qui en résulterait, souligne une publication récente du think-tank marocain Policy Center for the New South (PCNS), intitulée “Le Maroc face au Covid-19: Agilité, cohésion et innovation”.