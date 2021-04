En Inde, le système de santé au bord du gouffre

mercredi, 28 avril, 2021 à 13:14

Par Driss HََACHIMI ALAOUI

New Delhi – Si le géant indien a pu traversé la première vague de Covid-19 sans trop de séquelles, le raz-de-marée des contaminations qui déferlent ces derniers jours sur le deuxième pays le plus peuplé de la planète a mis littéralement à genoux le système de santé en entier.

Il y a à peine quelques semaines, l’on croyait à tort que le pays a bien tenu tête à la pandémie surtout que l’Inde, devenue “la pharmacie du monde”, contribue à hauteur de 60% à la production mondiale des vaccins et à plus de 43% des médicaments génériques utilisés dans le monde. Mais, le pays des paradoxes semble confirmer encore une fois cette appellation.

L’explosion de la pandémie est due en partie à un “double mutant”, le nouveau variant qui suscite désormais des inquiétudes en Inde et ailleurs car il serait porteur de deux mutations particulièrement puissantes et résistantes aux anticorps. L’une d’elles pourrait être capable d’entraîner une augmentation de la transmission, selon les scientifiques.

Le B.1.617, le dernier arrivant dans la famille des coronavirus, a été repéré pour la première fois en octobre 2020 à Nagpur près de la capitale économique, Mumbai. Une apparition qui, d’après les experts, n’a pas interpellé les autorités à temps. Résultat: une crise sanitaire majeure qui vient porter l’estocade au système de santé déjà essoufflé.

L’Inde, quatrième pays le plus endeuillé (derrière les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique), dépasse désormais les 200.000 morts. Elle a encore signalé ce mercredi un nouveau bilan quotidien alarmant d’infections de 360.000.

“Plus que déchirante”! C’est ainsi que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la situation pandémique dans ce pays asiatique.

Des scènes effrayantes illustrant la gravité de la situation

A New Delhi comme à Mumbai, les deux villes les plus touchées par la pandémie, le nombre croissant des décès contraint les autorités à recourir à des crémations de masse pour accomplir les derniers rituels des victimes, accolées les unes aux autres dans les morgues des hôpitaux.

Un haut fonctionnaire municipal à Delhi a déclaré qu’il assistait chaque jour à une augmentation de 15% des funérailles, et que les capacités des sites existants sont déjà saturées.

Les files d’attente de patients atteints du Covid et leurs proches inquiets s’allongent devant les hôpitaux de la mégalopole indienne. Certains hôpitaux sont à deux patients par lits, d’autres sont à même le sol, alors que les principaux médicaments antiviraux sont en rupture de stock.

Débordée par le Covid, les différentes villes manquent d’oxygène médical, de lits et d’ambulances. Lors d’un incident des plus surréalistes, les deux fils d’une quinquagénaire ont été contraints de transporter à moto le corps de leur mère vers le crématorium en raison de l’indisponibilité des ambulances à l’hôpital.

Une autre image devenue virale sur les réseaux sociaux d’une épouse qui tente en vain de sauver son conjoint décédé via la technique de réanimation de bouche-à-bouche.

Les médias locaux considèrent que les chiffres officiels des décès quotidiens ne représentent qu’une fraction de la réalité, car ils ne correspondent pas à l’activité des crématoriums.

Des mesures sanitaires jugées trop laxistes

La question sur toutes les lèvres est bien de savoir comment le pays en est arrivée là alors que le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait assuré en janvier dernier que “nous avons non seulement résolu nos problèmes, mais aussi aidé le monde à vaincre la pandémie”.

En effet, l’Inde compte à ce jour environ 18 millions cas. Des chiffres qui pourraient être plus élevés selon des experts qui attribuent cette nouvelle vague à la “double mutation” du virus mais aussi à des événements de masse, comme la fête religieuse Khumb Mela qui a rassemblé des millions de pèlerins hindous sans masques ni respect de la distanciation sociale.

En Inde, où la promiscuité fait la règle, les gens n’ont pas pris au sérieux la gravité du virus. Ainsi, les répercussions des meetings politiques ayant accompagné les élections régionales dans les États de l’Assam et le Bengale, Le Tamil Nadu, Kerala et Pondichéry ont littéralement mis le système de santé à bout de souffle.

Selon des observateurs, il était très clair que l’Inde se dirigeait vers une deuxième vague très sévère, et pourtant il n’y avait pas eu d’action.

Et pour rattraper la situation, en espérant que cela ne soit pas trop tard, le gouvernement a réimposé des mesures sanitaires drastiques et annoncé l’ouverture de la vaccination au profit de tous les adultes à compter du 1er mai, bien que le premier producteur de vaccins au monde peine toujours à approvisionner en vaccins tous les Etats fédérés.

Cherchant à vacciner la plus grande partie de sa population, l’Inde a bloqué les exportations du vaccin AstraZeneca fabriqué sur son sol par le Serum Institute of India (SII), et décidé dernièrement d’accélérer les approbations d’urgence de tous les vaccins anti-Covid-19 qui ont été autorisés par les pays occidentaux et le Japon.