En Sa qualité de Président du Comité Al Qods, SM le Roi a toujours été à l’avant-garde des initiatives humanitaires envers le peuple palestinien (Journaliste)

dimanche, 16 mai, 2021 à 14:03

Londres – En Sa qualité de Président du Comité Al Qods, SM le Roi Mohammed VI a toujours été à l’avant-garde des initiatives humanitaires destinées au peuple palestinien, a indiqué, dimanche à Londres, Hatim Bettioui, journaliste au quotidien arabophone “Asharq al-Awsat”.

Dans une déclaration à la MAP en réaction à l’envoi par le Maroc d’une aide humanitaire aux Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, M. Bettioui a souligné que le Souverain a toujours exprimé Son soutien à la cause palestinienne et Son attachement à la réalisation de la solution à deux États, vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité.

Il a également rappelé que la cause palestinienne est placée au sommet des préoccupations du Maroc, notant que le Royaume intensifie ses efforts diplomatiques en vue de remettre sur les rails le processus de paix au Proche Orient.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods a donné vendredi Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.