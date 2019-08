En quête d’un avenir meilleur, Khalid Bouchbel se joint volontiers au service militaire

jeudi, 22 août, 2019 à 15:32

Driss HACHIMI ALAOUI

Oujda – Débordant d’énergie et autant de joie et de fierté, Khalid Bouchbel révèle un enthousiasme sans bornes après avoir passé avec succès l’examen de sélection des appelés au service militaire.

Le natif de Ben Taieb (province de Driouch), qui s’est rendu dès les premières heures, mercredi, à la caserne du Premier Groupe d’Escadrons à cheval (1er GEC) de Beni Oukil (préfecture d’Oujda-Angad) pour accomplir les vérifications administratives et passer les tests médicaux, dit avoir répondu sans la moindre réticence à l’appel de la citoyenneté et de la responsabilité.

«J’ai rempli volontairement le formulaire de candidature en ligne pour pouvoir rejoindre l’un des centres de formation du service militaire», confie à la MAP, Khalid, ce jeune de 23 ans, qui se dit «très heureux d’avoir réussi à inscrire son nom parmi ce premier groupe des appelés au service militaire».

«Nous avons été bien accueillis à notre arrivée au Premier GEC de Beni Oukil», affirme Khalid pour qui, ainsi que pour ses collègues venus eux aussi de Driouch, le service militaire est l’occasion idoine permettant aux jeunes de développer leurs savoir-faire et compétences et de mener une vie active et fructueuse.

Le défi pour Khalid, qui ne s’est laissé nullement décourager par des voix l’incitant à opter pour des domaines moins durs autre que le militaire qui requiert un sens élevé de responsabilité et de discipline, est d’acquérir une expérience riche en connaissances théoriques et pratiques qui aura, à coup sûr, un impact positif sur son avenir social et professionnel.

Celui qui exerçait une activité de commerce ambulant dans sa ville natale, ne cache pas sa volonté d’intégrer les Forces Armées Royales (FAR) à la fin de la période du service, se disant motivé également en cela par le souhait de ses parents qui forment le vœu de voir leur fils parmi le corps militaire.

“Le service militaire cultive en moi les valeurs de l’altruisme, l’éducation au respect de l’autre, la citoyenneté et la bravoure”, a-t-il considéré, notant que l’esprit d’initiative et l’engagement citoyen demeure la clé de voûte de l’épanouissement personnel.

Le service militaire est un nouveau souffle et un tremplin vers un avenir meilleur, conclut Khalid, avant de précipiter les pas vers la résidence réservée aux appelés retenus.

Outre Khalid Bouchbel, le nombre de candidats et candidates qui seront retenus au service militaire au niveau de la caserne du Premier GEC de Beni Oukil (Oujda) est de 622 dont 86 filles et ce, au terme de l’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire pour l’année 2019-2020 qui a débuté le 19 août et se poursuivra jusqu’à la fin du mois.