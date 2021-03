De plus en plus de soutiens internationaux à la souveraineté du Maroc sur le Sahara (journal espagnol)

vendredi, 5 mars, 2021 à 23:32

Las Palmas – Le Maroc bénéficie de plus en plus de soutiens internationaux à la souveraineté sur son Sahara et à son plan d’autonomie, souligne, vendredi, le journal espagnol « Canarias7 ».

« Au cours des derniers mois, le Maroc a reçu le soutien de nombreux pays à son plan d’autonomie visant à mettre fin au conflit du Sahara », écrit le journal édité aux Iles Canaries.

Le soutien le plus significatif a été apporté par les Etats-Unis qui ont reconnu la souveraineté du Royaume sur ses Provinces du Sud, fait noter le journal, assurant que cette position n’a pas changé avec l’arrivée du nouveau président américain Joe Biden.