En temps d’interdépendance complexe, le Maroc sait se montrer “stratégique et vital” pour la stabilité du Maghreb et de l’UE (universitaires brésiliens)

lundi, 23 août, 2021 à 16:50

Brasilia – En période d’interdépendance complexe, “le Maroc sait se montrer non seulement stratégique, mais aussi vital pour la stabilité du Maghreb et de l’Union européenne”, comme en témoigne le discours de SM le Roi à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, ont souligné des universitaires brésiliens.

Dans une interview à la MAP, MM. Fábio Albergaria de Queiroz, docteur en relations internationales de l’Université de Brasilia et Guilherme Lopes da Cunha, docteur en économie politique internationale (Université fédérale de Rio de Janeiro), ont indiqué que “malgré le fait que les deux pays (Maroc et Espagne) traversent depuis quelques mois une crise profonde, les propos de Sa Majesté offrent des opportunités pour préparer un environnement adéquat au traitement des questions sensibles”.

Le Souverain, ont-ils fait observer, “ne s’est pas contenté d’appeler au retour à la normalité entre les deux pays voisins, mais a prôné le renouvellement du partenariat sur la base d’une nouvelle relation, plus ambitieuse et plus respectueuse des intérêts mutuels, afin qu’il y ait place pour la construction d’un échange positif aux gains réciproquement bénéfiques”.

Pour eux, “le ton conciliant de Sa Majesté le Roi intervient pour capitaliser sur les intérêts tant du Maroc que de l’Union européenne, qui reste attentive à l’Afrique. Le Maroc s’érige en un interlocuteur précieux pour la construction de relations qui répondent aux intérêts euro-africains”.

Par ailleurs, les professeurs universitaires ont relevé que le discours royal dévoile les principaux défis contemporains du Maroc, tout en capitalisant sur les nombreuses réformes et réalisations engrangées ces deux dernières décennies, faisant du Royaume un pays structurellement moderne et leader dans sa région.

En interne, comme souligné dans le discours, “les initiatives à caractère structurel visent une économie résiliente, à créer des cycles vertueux de croissance et partant à consolider le Maroc comme hub et pôle d’attraction des investissements”, ont-ils ajouté, estimant que “cela aura toujours un impact significatif à la fois dans la réduction des flux migratoires et dans la lutte contre la pauvreté”.

Les experts brésiliens ont noté qu'”en somme, c’est ça le Maroc que nous présente Sa Majesté le Roi. Son discours reflète le grand effort entrepris pour consolider le pays en tant que leader aux niveaux politique, économique et du dialogue entre les civilisations”.

Outre les réussites et les réalisations accomplies, des défis qui nécessitent des mesures urgentes, compte tenu de leur capacité de déstabilisation, ont également été évoqués par le Souverain à travers un langage empreint de clarté et de tempérance, ont-ils fait observer, citant notamment “l’importance de faire avancer le dialogue avec l’Espagne et, par extension, avec l’Union européenne”