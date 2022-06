Un enseignement supérieur de qualité renforcera le rayonnement de Laâyoune-Sakia El Hamra (M. Miraoui)

vendredi, 3 juin, 2022 à 18:42

Laâyoune – Un enseignement supérieur de qualité contribuera à renforcer le rayonnement continental et international de Laâyoune-Sakia El Hamra et à donner une forte impulsion à l’essor socio-économique de cette région, a affirmé vendredi le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.