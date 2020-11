Espagne : Le Club des Amis du Maroc condamne les actes de violence perpétrés contre le Consulat du Maroc à Valence

samedi, 21 novembre, 2020 à 22:42

Madrid – Le Club des Amis du Maroc en Espagne a condamné fermement, samedi, les actes de violence perpétrés par des éléments du polisario lors d’un rassemblement tenu devant le Consulat général du Maroc à Valence, tout en exprimant son soutien aux efforts du Royaume pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara.

Dans un communiqué, le Club des Amis du Maroc en Espagne a souligné que les agissements commis par les nervis du polisario devant le Consulat général du Maroc dans cette ville espagnole constituent « une violation de l’intégrité et de la dignité du siège consulaire et portent gravement atteinte aux principes et aux valeurs des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ».

« Aucune manifestation organisée dans le cadre du droit de réunion ne peut dégénérer en actions violentes illégales et contraires aux valeurs démocratiques», souligne le Club, composé d’un grand nombre d’intellectuels, d’hommes d’affaires et d’hommes politiques.

Le Club a également exprimé son soutien à la décision ferme du gouvernement espagnol de dénoncer ces agissements et prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de l’intégrité et de l’inviolabilité des missions diplomatiques accréditées en Espagne, en particulier celles du Maroc.

A cette occasion, le Club des Amis du Maroc en Espagne a exprimé son soutien aux propositions et aux efforts déployés par le Maroc dans la recherche d’une solution viable à la question du Sahara marocain.